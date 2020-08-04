(Özel) Bursa’da madde bağımlılarının mesken tuttuğu bina kreş oldu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde madde bağımlılarının mesken tuttuğu bina, belediye tarafından kreşe çevrildi.

Madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk boş bina Gemlik Belediyesi tarafından kreşe çevrildi. Asgari ücret alan ailelerin çocuklarının öncelikli olacağı ve ilk etapta 100 çocuğa ev sahipliği yapacak olan Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde ön kayıtlar başladı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Burada ilk kreşimizdeyiz, inşallah son da olmayacak. Şehrin değişik mahallelerinde bu kreş sayılarını arttırmak gibi derdimiz var. İçinde bulunduğumuz bu bina da diğer işler gibi halihazırda olan bir binaydı. Atıl kalmış, tavanları çökmüş, içinde madde bağımlılarının vakit geçirdiği mekan haline gelmişti. Belediyenin dibinde olmasına rağmen korunamamıştı. Bu mahalleler içinde özellikle yaşayan ve asgari ücret seviyesinde çalışan kadınlarımızın çocukları için tasarlanmıştır. Ücretsiz olmasını çok isterdik fakat en azından maliyeti noktasında almamız gerekiyor. Sayıştay raporlarına konu olabilecek bir iştir. Dolayısıyla maliyeti kadar bir ücretle, asgari ücret seviyesinde çalışan anneler öncelikli olmak üzere bu kadınlarımızdır. Çocuklarına bakacağız. Bu da bir toplumsal bir durumun giderilmeye çalışması için yapılıyor” dedi.

“Bizler burada pırıl pırıl gençler yetişsin istiyoruz. Bilimle, aydınlıkla, akılla, milletini, bayrağını, devletini seven çocuklar olsun istiyoruz” diyen Sertaslan, “İnşallah kreşlerin sayılarını arttıracağız. Bu kreş tam gün olacak. 100 civarı öğrenci kapasitemiz var. Pandemi sürecinde belediye meclisi toplanamamıştı, fiyat tarifesini belirleme yetkisi belediyede olduğu için az bir gecikme yaşandı. Şimdi komisyonlarda rakam belirlendikten sonra açılacak. Bizler zaten ön kayıtlarımıza başladık diyebilirim” diye konuştu.

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