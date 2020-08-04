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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisikletle 5 günde Marmara Denizi'nin etrafını dolaştı

İHA

Bursalı bisiklet tutkunu Barış Öztürk Bursa'dan başladığı yolculukta, 5 günde 1090 kilometre pedal çevirerek Marmara Denizinin etrafını dolaştı.

Bisikletle 5 günde Marmara Denizi'nin etrafını dolaştı

Bursalı bisiklet tutkunu Barış Öztürk Bursa’dan başladığı yolculukta, 5 günde 1090 kilometre pedal çevirerek Marmara Denizinin etrafını dolaştı.
Bursa’da yaşayan 35 yaşındaki Barış Öztürk, Kurban Bayramı öncesi yaz tatilini değerlendirmek için Marmara Bölgesinde bisiklet turu gerçekleştirdi. 25 Temmuz sabahı Bursa’dan yola çıkan Öztürk, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir olmak üzere 8 il geçerek Bursa’ya geri döndü.
Yolculuğunu kayıt altına alan 5 günde yaklaşık 50 saat pedal çeviren Barış Öztürk, 3 yıldır hayalini kurduğu ama türlü türlü aksiliklerden dolayı bir türlü gerçekleştirememiştim. Bu sefer yapmaya karar verdim ve gerçekleştirdim” dedi. Öztürk, 5 Gün süren bu turumda bir vesileyle tanışmış olduğum dostları yeniden görmek nasip oldu. Tur boyunca manevi desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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