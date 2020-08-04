Çatıdan topu almak isterken düşen Abdurrahim'in kolu kırıldı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla oynarken, inşaatın çatısında kalan topu almak isteyen Abdurrahim N.'nin (15) düşmesi sonucu kolu kırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oynayan Abdurrahim N., inşaata doğru fırlayıp, çatısında kalan topu almak istedi. Bunun için çatıya çıkan küçük çocuk, dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Arkadaşlarının bağırmasıyla çevredekilerin gördüğü Abdurrahim için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Küçük çocuk, sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolu kırılan Abdurrahim N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-04 10:40:10



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