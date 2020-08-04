50 yıldır aynı parkta resim çizen Akkoç: Buraya büstümün dikilmesini istiyorum



Semih ŞAHİNİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da 50 yıldır aynı parkta portre çizen emekli edebiyat öğretmeni Kemal Akkoç (71), "Burada bir büstümün olmasını ya da parkın içinde bir yere ismimin verilmesini istiyorum" dedi.

Bursa'da Kemal Akkoç, küçük yaşlarda resim çizmeye başladı. Ortaokulda öğretmenlerinin portresini çizen Akkoç, liseyi bitirdikten sonra edebiyat öğretmeni oldu. Resim tutkusundan vazgeçmeyen Akkoç, öğretmenlik yaparken de portre çizmeye devam etti. 1970 yılından itibaren Kültürpark'ta her gün aynı yerde yerli ve yabancı turistlerin portrelerini çizen Akkoç, yetkililerden parka büstünün dikilmesi istedi.

Çizimlerini yalnızca kâğıda değil taş, tabak, bardak ve ağaçlara da çizdiğini belirten Akkoç, "Ortaokulda öğretmenlerimiz ders anlatırken ben de kitapların, defterlerin boş taraflarına öğretmenlerimizin karikatürlerini çizerdim. Meslek hayatım bu şekilde başladım. Günde 100 karikatür çizebiliyorum. Ortalama, yılda bin karikatür çizmiş olsam, 50 yılda 50 bin karikatür çizmişimdir" dedi.

"BURSA'NIN KÜLTÜRÜNE VE SANATINA KATKI VERİYORUM"

50 yıldır aynı parkta portre çizimi yaptığını söyleyen Akkoç, "Turistlere çizdiğim karikatürlerle Bursa'nın kültürüne sanatına katkı vermekteyim. Bu sene 50'nci yılım. Bununla ilgili kitabım da çıkacak. Ben burada 50 yıldan beri çalışıyorum. Burada bir büstümün olmasını istiyorum. Ya da parkın içinde bir yere ismimin verilmesini istiyorum. Bunun hakkım olduğunu düşünüyorum. 2 karikatür kitabım var. 50'nci yıla özel 3'üncü karikatür kitabım çıkacak. 50'nci yıl etkinliği şeklinde düşünüyorum. Türkiye'de ilk defa portreyi taşa, ağaca, tabağa çizen benim. Yumurtanın üzerine portre çiziyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN

2020-08-04 11:12:09



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