Bursaspor 10 yılda 60 milyon Euro'nun üzerinde transfer geliri sağladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor, 2019/10 sezonunda Süper Lig´de şampiyonluğa ulaşmasının ardından sonraki 10 yıllık dilimde önemli transfer gelirleri elde etti.
Bursa temsilcisi, bu süreçte oyuncu satışlarından toplamda 64 milyon 437 bin Euro´yu kasasına koydu. En fazla transferden gelir elde edilen 2015/16 sezonunda ise, kulübe 23 milyon 430 bin Euro´luk para girdisi sağlandı. Ancak sonraki 4 yılında Bursa kulübü, transferlerden toplam gelirlerinde, rekor kırdığı sezonun gelirlerine ulaşamadı. Bursaspor Kulübü, futbol branşında son 4 yılda oyuncu satışlarından 22 milyon 390 bin Euro´luk kaynak yaratabildi.
Transferlere bonservis ve kira bedelleri olarak harcanan rakamlara bakıldığında ise, Bursaspor´un şampiyonluğun ardından sonraki 10 yılında yalnızca transferler için kasasından 36 milyon 880 bin Euro çıktığı görülüyor. Buradaki en yüksek harcamasını ise 10 milyon 200 bin Euro ile 2011/12 sezonunda gerçekleştiren Bursa temsilcisinin, son 4 yılda transfer bedellerine harcadığı miktar ise 8 milyon 560 bin Euro oldu.
Bursaspor´un kulüp tarihinde satışından en fazla gelir elde ettiği oyuncu ise Cedric Bakambu. 2015/16 sezonunda yıldızını Bursaspor´da parlatan Kongo asıllı Fransız santrfor, o dönem 7 milyon 500 bin Euro´luk bonservis bedeli karşılığında İspanya´nın Villarreal Kulübü´ne transfer oldu. Aynı dönem Ozan Tufan´ın da Fenerbahçe´ye transferinden kulüp, 7 milyon Euro´luk gelir sağladı. Bursaspor, bu dönemde en fazla bonservis ücretini ise, 3 milyon 300 bin Euro ile, Sierra Leoneli santrfor Teteh Bangura için ödedi.
Bugün gelinen noktada ise Bursaspor Kulübü, mali kriz ile boğuşuyor. Süper Lig´den düşerek önemli bir gelir kaybına uğrayan Bursa temsilcisinin, 447 milyon lira borcu bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-08-04 11:44:46
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