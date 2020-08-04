Yıldırım Belediyesi YKS tercihinde gençlerin yanında

Yıldırım Belediyesi, YKS tercih döneminde de gençlere desteğini sürdürüyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren, yapacakları meslek seçimleri ile yarınlarına yön verecek öğrencilere sınav gününden itibaren destek olan Yıldırım Belediyesi, tercih döneminde de gençlere destek oluyor. 2728 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS oturumları öncesinde sınava giren üniversite adaylarına su, kolonya, şeker ve maske desteği veren Yıldırım Belediyesi, 2527 Temmuz tarihlerinde eğitimciyazar Hamza Kaya’nın moderatörlüğü ve eğitimciyazar Polat Doğru ile danışmaneğitimci ve yazar Nur Erdem Özeren’in katılımlarıyla, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, YKS sonrası yapacakları tercihle meslek seçimi yaparak hayatlarına yön verecek üniversite adaylarının yanında oldu. Tercih dönemine girilmesi ile birlikte gençleri yalnız bırakmayan Yıldırım Belediyesi, 789 Ağustos tarihlerinde, Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği rehberlik danışmanlığı ile gençlere hayatlarının geri kalan dönemine doğrudan etki edecek meslek seçimi noktasında yardımcı olacak. Öğrenciler, uzman eğitimcilerle yüz yüze görüşerek kendileri için en doğru eğitimi sağlayacak üniversiteyi ve mesleği belirleyecek.

Zorlu ve stresli bir dönem olan tercih sürecinde mesleklerini belirleyecek ve hem kendilerinin hem de ülkenin yarınlarına yön verecek gençlere yardımcı olmak için gereken tüm desteği sağlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gençlerimizin hayatlarını etkileyecek ve yaşamlarının büyük bir bölümünü oluşturacak meslek seçimi tercihleri öncesinde, onlara bu konuda yardımcı olmak, bir bakış açısı kazandırmak için etkinlikler düzenlemiştik. Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir var. Şehirler, yollar, binalar inşa edebiliriz. Ancak aklı hür vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen nesiller yetiştiremez isek bunlar bir taş ve beton yığınından öteye geçmez. Dolayısıyla önce insan diyoruz. Önceliğimiz milli ve manevi değerleri özümsemiş, ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak nesillerin yetişmesine katkı sağlama hususunda gençlerimizin yanındayız. Bu noktada kendilerine sağlayacağımız rehberlik desteğiyle, gençlerimizin gönlünde yatan meslek doğrultusunda en doğru tercihi yapmaları için üniversite adaylarına yardımcı olacağız. Üniversite adayı gençlerimize tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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