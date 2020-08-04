Turizm alternatifleri masaya yatırıldı

Bursa Turizm Platformu normalleşme dönemindeki ilk toplantısını yaparak, Bursa turizminin çeşitlendirilmesi ve gelen turistlerin konaklama sürelerini uzatmak adına alternatif tur programlarını değerlendirdi.

Pandemi sürecinde rutin toplantılarını online olarak gerçekleştiren Bursa Turizm Platformu, pandemi sonrası normalleşme dönemindeki ilk fiziki toplantısını Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takı Müzesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Bursa Turizm Platformu ve TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu ve TÜRSAB Sayman Üyesi Hasan Eker, Güney Marmara Turistik Otel İşletmecileri Birliği Başkanı Ersin Yazıcı, SKAL Turizm Profesyonelleri Derneği Başkanı Serdal Can ve Bursa turizm dinamiklerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda BEBKA, Büyükşehir Belediyesi ve BTSO koordinasyonunda sürdürülen Bursa Tanıtım ve Marka Stratejisi çalışması, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa turizm haritası ile Bursa turizm web sitesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölyazı'da sürdürülen altyapı, üst yapı, çevre düzenlemesi ve tanıtım çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Pandemi sonrasında Bursa turizminin çeşitlendirilmesi ve Bursa'ya gelen turistlerin konaklama sürelerini uzatmak adına alternatif tur programlarının tüm sektör temsilcilerinin ortak görüşüyle hazırlanması yönünde bilgi paylaşımı yapıldı. Toplantı tüm sektör temsilcilerinin gündeme özel aldıkları söz sonrasında sona erdi.

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