Beyoğlu'nda ağabeyini vurup kaçtı, Bursa'da yakalandı



İlkay ALTAY/İZNİK,(Bursa),(DHA) İSTANBUL'un Beyoğlu ilçesinde, birlikte yaşadığı ağabeyi Ömer Y.'yi (39) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan Veli Y. (37), Bursa'nın İznik ilçesinde yakalandı.

Olay, Beyoğlu ilçesi Örnektepe Mahallesi Sivaseli Sokak'ta bu sabah saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kardeşler Ömer Y. ve Veli Y. arasında, birlikte yaşadıkları evde, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veli Y., ağabeyini tabancayla ateş ederek, vurdu. Ardından da kaçtı.

Silah sesi üzerine eve gelenler Ömer Y.'yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan ağabey, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kaçan Veli Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda Veli Y.'nin, 34 FH 4275 plakalı araç ile Bursa'nın İznik ilçesine geldiği saptandı. Hemen harekete geçen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı, Atatürk Caddesi üzerinde durdurup, Veli Y.'yi yakalandı. Gözaltına alınan Veli Y., İstanbul Polisi'ne teslim edilmek üzere, İznik İlçe Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY

2020-08-04 16:59:53



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