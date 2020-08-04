Birleşik Amerikalı Carter, BUDO Gemlik Basketbol'da

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Kazım BULUT / BURSA (DHA) Türkiye Basketbol Ligi´nde transfer çalışmalarını sürdüren BUDO Gemlik Basketbol, geçen sezon NCAA Division 1´de Seattle Redhawks forması giyen Birleşik Amerikalı genç pivot Myles Justin Carter ile anlaştı.

2.06 santimetre boyundaki 1997 doğumlu oyuncu, geçen sezon maç başına 9.0 sayı, 7.1 ribaund, 1.3 blok istatistikleriyle mücadele etti. Myles geçen sezon Pacific Oregon maçında 37 sayı ve 15 ribaund ile oynadı. BUDO Gemlik Basketbol Kulübü Başkanı Berkay Bulut, "Çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Seattle Redhawks forması giyen Birleşik Amerikalı genç pivot Myles Justin Carter ile anlaşarak kadro yapımızı şekillendiriyoruz. Amacımız İlçemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2020-08-04 17:21:01



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