(Özel) Kahraman itfaiyeciler 3 canı ölümden böyle kurtardı Alev alev yanan eve girip kazı ölümden kurtardı

Bursa'da itfaiye erleri, mahsur kalan üç hayvanı canları pahasına ölümden kurtardı. İtfaiye erlerinin hayvanları ölümden kurtarması kameraya yansıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye erleri, Bursa'nın her noktasında yangına kısa sürede müdahale ederek vatandaşların can ve malını kurtarıyor. Bu müdahaleler esnasında itfaiyeciler çoğu zaman canlarını tehlikeye atıyor. Bursa'da yanan bir eve giren itfaiyeciler, alevlerin ortasında kalan kazı yangının ortasından kurtararak onu ölümden kurtardı. Bu anlar ise kamera tarafından saniye saniye yansıdı.

Bir diğer kurtarma operasyonunda ise, etrafı tellerle çevrili içi su dolu kanala düşen köpeği uzun uğraşlar sonucunda boğulmaktan itfaiye erleri kurtardı. İtfaiyecilerin köpeği kurtarma anı da kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Şehrin her noktasında kurtarma operasyonlarına katılan itfaiye erleri, ormanda kapana yakalanan bir ayıyı da kurtardı.

İtfaiye ekipleri yangınların yanısıra trafik kazalarında sıkışan vatandaşları, mahsur kalan ya da zor durumdaki tüm hayvanları da kurtarıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 2020 yılının ilk 7 ayında 301 ölümlü ve yaralamalı kazaya müdahale ederken, 3 bin 583 hayvan kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

7 aylık sürede kurtarılan hayvan istatistiklerinde kediler ilk sırayı aldı. Ekipler mahsur kalan ya da zor durumdaki 2 bin 402 kedi, 559 kuş, 307 köpek, 166 yılan, 86 yarasa, 10 inek, 9 fare, 5 arı, 5 kirpi, 4 keçi, 3 at, civciv, koyun, martı ve tavşan, 2 gelincik ve tavuk, 1 ayı, baykuş, çakal, domuz, güvencin, kaplumbağa, kaz, kertenkele, oğlak ve tosun kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

