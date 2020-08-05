Bursa'nın sahilleri ve piknik alanları atlı jandarma timlerine emanet Bozok, Cangül ve Plevne isimli asayiş atları sahiller ile Uludağ'da göreve başladı

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesine katılan Bozok, Cangül ve Plevne isimli asayiş atları sahillerin yanısıra Uludağ'da piknikçilerin güvenliği için göreve başladı.

Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nca Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na görevlendirilen Bozok, Cangül ve Plevle isimli Asayiş atlarından oluşan Atlı Jandarma timi Mudanya, Karacabey, Gemlik sahillerinin yanısıra Uludağ Milli Parkı piknik kamp alanlarında göreve başladılar.

Özellikle çocuklar asayiş timindeki atları severek onlarla hatıra pozu çektiler. Atlı birlikler yaz sezonu boyunca görevlerini sürdürecek.

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