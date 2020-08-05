Bursa sahilleri 'Atlı Jandarma' timine emanet

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da sıcaklıkların artmasıyla birlikte sahillerde oluşan yoğunluğu denetlemek için At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) tarafından görevlendirilen Atlı Jandarma Timi göreve başladı.

Son günlerde artan sıcaklarla birlikte Bursa´nın Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Gemlik ilçelerinde bulunan sahil şeridinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından denetim başlatıldı. Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yetiştirilen Bozok, Cangül ve Plevne isimli asayiş atları sahilde yoğunluğun olduğu bölgelerde görev alıyor. Uludağ Milli Parkı piknik ve kamp alanında da görev yapan devriye ekipleri vatandaşları sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyarıyor. Kumla sahilinde görev yapan atlı devriye ekiplerinin denetim mesaisi dronla havadan görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-08-05 10:54:07



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