Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor'a veda etti



Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursaspor Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Şahin Akbaba, takıma veda ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan Çağlar Şahin Akbaba, "Şampiyonluk için geldiğim bu büyük camiaya elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım ama ne yazık ki hakettiği yere çıkaramamanın üzüntüsünü yaşayarak vedalaşmak beni yaralıyor. Buna rağmen Bursa şehrinin futbol tarihi, taraftarı, şehrin ekonomisi itibarıyla hak ettiği yere geleceğinden en ufak bir kuşkumun olmaması üzüntümü hafifleten etkenlerden biri. Güzel günler geçirdiğim, gururla formasını giyip kalesini koruduğum Bursaspor`a bugün itibarıyla veda ediyorum. Beni sevip, saydığınız için, Bursa şehrini evim olarak hissettirdiğiniz için, bir sene boyunca bize destek olduğunuz için öncelikle Bursaspor taraftarına çok teşekkür ederim. Tekrar bu büyük forma altında görüşmek dileğiyle. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-05 11:07:19



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