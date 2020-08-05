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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaleci Çağlar Şahin Akbaba'dan Bursaspor'a veda

İHA

Kaleci Çağlar Şahin Akbaba'dan Bursaspor'a veda

Bursaspor kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, sosyal medya hesabından, yeşilbeyazlı kulüple yollarını ayırdığını açıkladı. Akbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gururla formasını giyip kalesini koruduğum Bursaspor'a bugün itibarıyla veda ediyorum" dedi.
Şampiyonluk için geldiği Bursaspor'da elinden gelenin fazlasını yaptığını belirten 25 yaşındaki file bekçisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bursaspor'a veda ederek, şu ifadelere yer verdi:
"Şampiyonluk için geldiğim bu büyük camiaya elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım ama ne yazık ki hak ettiği yere çıkaramamanın üzüntüsünü yaşayarak vedalaşmak beni yaralasa da, geçirmiş olduğum süre boyunca yaşayarak gördüklerim ve edindiğim tecrübe sonucunda gördüm ki Bursa şehri, futbol tarihi, taraftarı, şehrin ekonomisi itibari ile hak ettiği yere geleceğinden en ufak bir kuşkumun olmaması üzüntümü hafifleten etkenlerden biri. Güzel günler geçirdiğim, gururla formasını giyip kalesini koruduğum Bursaspor'a bugün itibari ile veda ediyorum. Beni sevip, saydığınız için, Bursa şehrini evim olarak hissettirdiğiniz için, bir sene boyunca bize destek olduğunuz için öncelikle Bursaspor taraftarına çok teşekkür ederim. Tekrar bu büyük forma altında görüşmek dileğiyle. Hakkınızı helal edin."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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