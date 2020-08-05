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Pandemi salça ihracatını artırdı

DHA

Pandemi salça ihracatını artırdı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)TÜRKİYE´nin önemli salça üretim merkezlerinden olan Bursa´nın İnegöl ilçesinde Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2020 yılında Hollanda´ya bin ton acı biber salçası ihraç etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl 800 ton ihracat yaparak Türkiye'ye 800 bin dolar girdi sağlayan kooperatif, bu yıl 1 milyon dolarlık ihracat yapmayı planlıyor. Hasadı yapılan biberler kooperatif üretim tesislerinde kadınlar tarafından işlenirken, hazırlanan acı biber salçaları peyderpey Hollanda´ya gönderilecek.
İnegöl´de faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, salça sezonuna başlayacak. Kadın emeğinin kullanıldığı salça üretim tesislerinde sezon boyunca üretilecek salçalar, Türkiye´nin her yerine olduğu gibi, biber salçaları da Hollanda´ya gönderecek. 7 yıldır Hollanda´ya ihracat yapan kooperatif, her yıl ihracat rakamlarını artırmaya devam ediyor.
BİN TON İHRACAT HEDEFLENİYOR
Kadın işçilerin çalıştığı üretim tesisinde acı biber salçalarının hijyenik bir şekilde hazırlandığını belirten Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, "2019 yılı tabi ki farklı bir yıldı. Bizim ülkemizdeki tarım politikasının eksikliğinden dolayı, fiyat ve ürün yetişilmesinde istikrarsızlık var. O nedenle geçen sene biber temininde biraz sıkıntı yaşandı. Ama sıkıntı yaşanan dönemin ertesi yılında bolluk olur. Biz de bu sene zaten pandemiden dolayı vatandaşa, her tarafa bir şeyler ekiniz, aç kalmayalım dedik. Çünkü ithalatımız da durmuştu. Biz, 2019´da 800 ton civarında Hollanda´ya ihracatımızı yaptık. 2020 içinde hazırlıklarımızı tamamladık. 2020 yılında da bin tona çıkardık. Anlaşmamız bu yöndedir" dedi.
VERİMLİLİK ÇOK YÜKSEK
Başkan Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şu anda ürünlerimiz her ne kadar mevsim şartları olumsuz geçmesine rağmen kendi yöremizde, İnegöl çevresinde, bereketli yerlerde ürünler normalin üzerinde verimliliğin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Bu sene de sıkıntı çekmeyiz diye düşünüyorum. Tabi ki bu arada bizim sürdürülebilir tarım çiftçi sertifikası, yani ürün yetiştirme çalışmalarımız devam ediyor. Hollanda´ya gönderdiğimiz biberleri sertifikalı çiftçilerden alıyoruz. Bizim ürünün Hollanda açısından biraz daha iyi olduğunu, oda, üretimden, sertifikalı ürün alışından dolayı da 3-5 kuruş daha pahalıya sattığını ifade etmiştir. Biz her geçen gün kalitemizi, kriterlerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Umarım bu sene sonunda başka bir afet olmaz ise, bu senenin daha iyi geçeceğine inanıyorum." 
HER SENE ARTIYOR
Dövizin yükselmesinin kendilerine artı getirisi olduğunu kaydeden Başkan Uğur, "Geçen sene 800 bin dolar ihracat yaptık. Bu sene 1 milyon dolarlık bir ihracatımız olacaktır ki o da ülkemiz için çok hayırlı olacak. Tabi ki sadece her şey kar değildir. Ama yaptığımız işten dolayı biz huzur ve mutluluk duyuyoruz. Zira üç aylık sezonda 90-100 kişi istihdam ediyoruz. Onun dışında da 10-15 tane bizim kendi daimi personelimiz var. Hem domates salçası hem biber salçası üretimimizi her geçen gün daha da yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sezonda 90-100 tane biber işçiliğinde çalıştırdıkları insanların yüzde 90'ının kadın işçi olduğuna işaret eden Başkan Uğur, "Tabi ki bu kadın işçilerin sadece köyümüzden olması yetmiyor. Çevre köylerden, İnegöl´ün mahallelerinden insanlar, talebeler, en azından çalışabiliyorlar. Çünkü ağır bir iş olmadığı için buna istihdam sağlanıyor. Çiftçimiz bundan istifade ediyor. Garantili, istikrarlı bir fiyatla parasını zamanında alabiliyor. O nedenle çiftçi de memnun" şeklinde konuştu.
SÖZLEŞMELİ TARIM YAPILMALI
'Sözleşmeli tarım yapılmalı' diyen Başkan Uğur, ayrıca "Tabi sözleşme şu anda bazı sektörlerde veya bazı kalemlerde yapılıyor. Bu sözleşmeler sadece fabrikaların sözleşmesi oluyor tek taraflı. Çiftçinin de artık burada bazı isteklerinin olması lazım. Mesela, şu an patateste sıkıntı yaşanıyor. Patates fiyatları düştüğü zaman alıcı firmalarda fire fazla düşüyor ya da geri gönderebiliyorlar. Burada da bizim çiftçimizin biraz dikkatli olması gerekiyor. Tohumu kendilerinin vermesine rağmen, tohumdaki eksiklikten dolayı patates içini dolduramıyor. Bu doldurulamayan patatesi, içi boş diye geri gönderiyorlar. Şu anda İnegöl´de mağdur olan çiftçilerimiz var. Onlar da tek taraflı sözleşmeden kaynaklanan olaylar. Önümüzdeki yıllarda bunların da dikkate alınacağına inanıyorum. Bir de şunu da ifade edeyim; ilçemizde her sene 1-2 tane vatandaşımız, arkadaşımız, dostumuz traktör kazasında vefat ediyor. Bunun sebeplerinden birisi traktörde olması gereken koruyucu direklerin kullanılmamasıdır. Bunun mecburi kılınması, hatta zorlanması gerekiyor. Kaza anında traktör takla atıyor ve sürücüsü altında kalıyor. Eğer koruyucusu olursa, kurtulacak ya da kurtulma şansı olacaktır. Bunun da dile getirilmesi lazım her platformda. Bunları da gündeme getirirsek bir can kurtarırız diye düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-08-05 12:11:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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