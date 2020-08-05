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10 günde 11 araç çaldılar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladılar

DHA

10 günde 11 araç çaldılar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladılar


Mehmet İNANİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da 10 günde 11 aracı düz kontak yaparak çalan 3 şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Yakalanmamak için 10 metrelik uçurumdan atlayan şüphelilerden M.A.'nın (25) ayak kemiğinde kırık oluştuğu öğrenildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yaşayan N.A.'ya ait otomobilin park halindeyken çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin M.A., H.B. (19) ve H.K. (20) olduğunu belirledi. Şüphelilerin 2 gün önce otomobille Doğancı Mahallesi'nde dolaştığını tespit eden polis ekipleri, jandarma ekipleri ile irtibata geçti.
Karşılarında jandarma ekiplerini gören şüpheliler, otomobili terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Ormanlık alana giren şüpheliler, yakalanmamak için 10 metrelik uçurumdan atladı. Kayalık alana düşen H.B. ve H.K. hafif yaralanırken, M.A.'nın ayak kemiğinde kırık oluştu. Yakalanan şüpheliler hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak, Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Yapılan araştırmada şüphelilerin 10 günde 11 araç çaldıkları, araçlardan birini parmak izlerini yok etmek için yaktıkları, 5 aracı da arıza yaptıkları için terk ettikleri belirlendi.
İfadelerinde diğer araçları uyuşturucu karşılığı sattıklarını söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN/İsmail Hakkı SEYMEN
2020-08-05 12:36:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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