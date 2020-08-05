Bursa’da ‘Yalın Belediyecilik’ dönemi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurum içinde niteliği arttırmak, tasarruf anlayışını güçlendirmek, personel arasında huzuru kalıcı hale getirmek ve vatandaş memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak amacıyla Kaizen Enstitüsü ile ortaklaşa ‘Yalın Belediyecilik’ projesini başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaş memnuniyetini arttırmak, iş gücü, mal, malzeme, ekipman ve para gibi kamu kaynaklarının tasarrufunu sağlamak amacıyla dünyanın birçok büyük firmasının çalıştığı Kaizen Enstitüsü ile ortak hareket ederek ‘Yalın Belediyecilik’ projesini başlattı. Şehrin sorunlarına kalıcı çözümler getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yalın yönetim anlayışıyla bürokrasiyi azaltmayı, bekleme ve kayıp zamanları ortadan kaldırmayı, katma değeri yüksek işlere odaklanmayı, personele kaliteli çalışma imkanları sunmayı hedefliyor.

Proje kapsamında Dobruca Sosyal Tesisleri’ndeki toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. Projenin ilk buluşmasında sunum yapan Kaizen Enstitüsü Türkiye Genel Müdürü Şafak Aydın, yalın belediyecilik kavramının uzun bir yolculuğu kapsadığını ve daha çok sahada sürdürüleceğini söyledi. Kelime kökeni Japonca olan "Kai"nin değişim, "Zen"in ise daha iyi anlamına geldiğini açıklayan Aydın, küçük müdahalelerle sürekli ve mükemmelliğe doğru yolculuk anlayışını benimseyen "Kaizen’in tüm çalışanların yönetime adilce katılımını ilke edindiğini ifade etti. Verilecek eğitimlerin içeriği hakkında da bilgi veren Aydın, tüm şube müdürleri ve daire başkanlarıyla gruplar halinde buluşarak fikir alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, birçok firmaya danışmanlık hizmeti veren ve bu konuda tecrübesi bulunan Kaizen Enstitüsü ile yalın belediyecilik için ortaklık kurulduğunu söyledi. Verimliliği arttırmak, israfı önlemek ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla yalın yönetim anlayışını daha önceden uygulamaya başladıklarını da hatırlatan Ulaş Akhan, bu anlayışı kurumsal bilinç oluşturarak daha da geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Kurulacak proje ekibiyle üst yöneticilere ve tüm personele ulaşacaklarını anlatan Akhan, “Kendi kültürümüzde de yalın yönetim anlayışı var. Temel olarak yapmak istediğimiz, Bursa’da yaşayan vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmek ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Sözümüzü tutmak için elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmalıyız. Verdiğimiz hizmetin kalitesini de en üst seviyeye çıkarmalıyız. Bizler tüm personelimizin fikrine, tespitlerine ve görüşlerine önem verirsek başarı kendiliğinden gelir. Eğitimlerin bu anlamda büyük katkısı olacaktır” dedi.

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