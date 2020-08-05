Bursa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, operasyon anı kameralara yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise 3 bin 56 adet ectasy hap ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan A.B., A.C.G. ve H.A. isimli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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