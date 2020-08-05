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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PTT Müdürünün çalışanlara mobbing uyguladığı iddiası çalışanları isyan ettirdi

İHA

PTT Müdürünün çalışanlara mobbing uyguladığı iddiası çalışanları isyan ettirdi

Bursa'da PTT müdürünün çalışanlara mobbing uyguladığı iddiası üzerine sendika çalışanları eylem yaptı.
Beşevler Merkez PTT Merkez Müdürünün altında çalışan personele mobbing uyguladığı iddiası üzerine Birlik HaberSen Bursa Şubesi üyeleri Beşevler PTT binası önünde pankart açıp eylem yaptı. Yapılan haksız tutumlar için burada bir araya geldiklerini ifade eden Birlik HaberSen Bursa Şubesi Başkanı Sabri Uğur, "Beşevler PTT Merkez Müdürünün personeline yaptığı haksız tutumları baskı ve ayrımcılık yönündeki davranışları sebebiyle sendika olarak bir çok defa karşı karşıya gelinmiştir. Görev yetkilerini kendine özgü yönetim anlayışı ile sürdüren müdürün, bu durumları sebebiyle her gittiği merkezde olumsuz sonuçlara rastlamak mümkündür. Bundan 2 yıl önce görevini kurallara ve yönetmeliklere uygun olarak yapmak isteyen şube memuru siyasi nüfuzlu kişinin araması sonucu bir bayanın çalışmasının zor olacağı mobil araca görevlendirmiş ve tepkiler sonucunda geri almak zorunda kalmıştır. Sosyal medyada gördüğü tepkiye kinlenen müdür aynı memuru bir ay sonra en uzak merkezlerden bir olan Erikli PTT Merkezine geçici olarak görevlendirmiştir. buna da muvaffak olamayan müdür söz konusu memuru şubede tek çalıştırmak gibi yöntemlerle baskısını sürdürmüştür. Canından bıkan memur ise tayin istemek zorunda kalmıştır. Hakkında açılan soruşturmada aleyhinde ifade verdiğini düşündüğü personeli çalıştığı merkezden uzaklaştırmış ve yaptığı dolaylı baskılar ve onur kırıcı davranışlar sonucunda bu personeller psikolojik tedavi ve ilaç kullanmak zorunda kalmıştır. Daha önce benzeri uygulamalar ile ilgili olarak Beşevler merkezinde tüm personelin umudu olan bir soruşturma yapılmış ancak sadece müdüre ikaz verilmesiyle sonuçlanmış ve adeta kurtarılmıştır" dedi.

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