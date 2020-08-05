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Bursa'nın ilk ipek fabrikası yeniden hayat buluyor Yıldırım Belediyesi, şehrin önemli sivil mimari örneklerinden 162 yıllık Osman Fevzi Efendi Köşkü ve İpek Fabrikası'nı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara başladı

İHA

Yıldırım'ın en önemli sivil mimari örneklerinden olan Osman Fevzi Efendi Köşkü ve Bursa'nın ilk ipek fabrikalarından olan tesis yeniden hayat buluyor.

Bursa'nın ilk ipek fabrikası yeniden hayat buluyor Yıldırım Belediyesi, şehrin önemli sivil mimari örneklerinden 162 yıllık Osman Fevzi Efendi Köşkü ve İpek Fabrikası'nı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara başladı

Yıldırım’ın en önemli sivil mimari örneklerinden olan Osman Fevzi Efendi Köşkü ve Bursa’nın ilk ipek fabrikalarından olan tesis yeniden hayat buluyor.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, rölöve ve restitüsyon projesi Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan, restorasyon projeleri de onay sürecinde olan 1885’li yılların Bursa Belediye Başkanı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Kurucu Başkanı Osman Fevzi Efendi Köşkü ve İpek Fabrikası’nda incelemelerde bulundu.
Yıldırım'ın tarihi ve kültürel mirasını geleceğe taşıyarak, ilçenin bir zenginliğini daha gün yüzüne çıkaracaklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sivil tarihi yapılarımız bu yenileme çalışmalarıyla yeniden tarih ve yeşilin buluşma noktası haline gelerek şehrimizin yükselen değeri olacak. Kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmayı görev ve sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Karaağaç Mahallesi’nde toplam 3 bin 850 metrekarelik alanda yapılacak, bünyesinde butik otel, eğitim oteli, restoran, toplantı salonu ve sergi salonu yer alacak mekan, rekonstrüksiyon ve restorasyon çalışmalarının ardından Sosyal Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek" dedi.
Kültürel ve sosyal yaşam merkezi
Karaağaç Mahallesi’nde bulunan Osman Fevzi Efendi İpek Fabrikası’nın Osmanlı döneminde MüslümanTürk işadamları arasındaki ilk filatür (İpek) tesisi olma özelliği gösteren fabrika olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, “Osman Fevzi Efendi öncesinde yapıyı konut olarak kullanırken gelişen ihtiyaçlar sorasında ipek üretimine dair eklentiler yaparak fabrikaya dönüştürmüş. Ancak 1920’de vefatından sonra bir süre daha ipek üretimine devam eden fabrika kapatılarak 1950’li yılların başında satılmış. Fabrika’nın köşk yapısı 1953’te Bursa Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından satılarak 19541983 yılları arasında yetimhane olarak kullanılmış. 1983 yılında ise binanın mülkiyeti Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne geçmiş ve 1986’da bina Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenmiş. Bir süre Verem Savaş Hastanesi olarak da kullanılan bina 2016’da da Yıldırım Belediyemize ‘Sosyal Yaşam Merkezi’ projemizi gerçekleştirmek üzere tahsis edildi” şeklinde konuştu.
"Bursa'nın tarihine sahip çıkıyoruz"
Osmanlı Dönemi’nde ipek ticaretinin önemli bir ismi olan, 1865 yılında ilk Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kurucu Başkanı ve 1885 yıllarının Bursa Belediye Başkanı olan fabrikatör Osman Fevzi Efendi’nin Köşkü ve İpek Fabrikası’nda incelemelerde bulunduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, “Burası yaklaşık 4 dönüm üzerine kurulmuş bir mekân. Köşkün dışında da yine ipek üretiminde faaliyetlerde bulunmuş önemli bir sivil mimari yapı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurucusu olan, aynı zamanda Bursa’daki ipek ticaretinin, ihracatının önemli isimlerinden biri olan Osman Fevzi Efendi’nin yadigârı olan bu eseri inşallah restore ederek Bursa turizmine ve sosyal yaşama kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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