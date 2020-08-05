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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Her şey 4 mevsim Uludağ için

İHA

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olmasına rağmen yetki karmaşası yüzünden tesislerin yenilenememesi, yeni yatırımların yapılamaması gibi nedenlerle turizmden hak ettiğini alamayan Uludağ'ın, 4 mevsim 12 ay turizme katkı sağlaması için başlatılan Uludağ Alan Yönetimi Başkanlığı çalışmaları hız kazandı.

Her şey 4 mevsim Uludağ için

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olmasına rağmen yetki karmaşası yüzünden tesislerin yenilenememesi, yeni yatırımların yapılamaması gibi nedenlerle turizmden hak ettiğini alamayan Uludağ’ın, 4 mevsim 12 ay turizme katkı sağlaması için başlatılan Uludağ Alan Yönetimi Başkanlığı çalışmaları hız kazandı.
Bursa’nın dünyaca tanınan en önemli değerlerinden olan Uludağ’da yaşanan yetki karmaşasını sonlandıracak ve yatırımların hızlanmasını sağlayacak öneri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan gelmiş ve Bakan Ersoy, Kapadokya’daki gibi Uludağ için de Alan Yönetimi Başkanlığı kurulması yönünde talimat vermişti. Bunun üzerine hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de alanın milli park sınırında kalması nedeniyle Tarım Orman Bakanlığı tarafından çalışma başlatılmıştı. Uludağ Alan Yönetimi Başkanlığı ile ilgili yasa hazırlıkları tamamlanırken, yasa taslağının Ekim ayında yeni yasama döneminde Meclise getirilip, yasalaşması bekleniyor. Bu arada Uludağ’daki turistik tesis işletmecilerinden de Alan Başkanlığı çalışmalarına destek geldi. Alan Yönetimi Başkanlığı ile Uludağ’daki pek çok sorunun Ankara’ya gitmeden yerinde çözüleceğini belirten turizmciler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret ederek, Alan Başkanlığı’nın Uludağ ve Bursa’ya sağlayacağı katkıları anlattı. Ziyarete, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) Başkanı Ersin Yazıcı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, Uludağ’daki otel ve işletme sahiplerinden Haluk Beceren, Burak Beceren, Mehmetcan Yazıcı, Çetin Ceylan, Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı Nurbay Zeki Engin ve Milli Parklar Müdürü Yüksel Akdoğan da katıldı. Toplantıda hem yatırımcıların gözünden hem de milli park alanının korunması yönünden Alan Yönetimi Başkanlığı’nın sağlayacağı katkılar ele alındı.
4 mevsim turizm
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ’ın sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin hatta dünyanın önemli bir değeri olduğunu vurguladı. Uludağ’ın gerek kayak merkezi, gerek teleferiği gerekse de doğal alanları ve endemik türleri ile yaz kış 4 mevsim özellik arz eden bir yer olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Tabii prosedürlerden kaynaklanan, yetki çatışmalarından kaynaklanan sorunlar bugüne kadar yaşandı. Bazı sıkıntılar vardı ve bunların bertaraf edilmesiyle alakalı da yoğun bir gayretimiz var. Yine bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulacak Alan Yönetimi Başkanlığıyla ilgili çalışmaları bugün Uludağ’daki işletmeciler ve konunun tarafları ile istişare ettik. Bursa çok özellikli bir şehir. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer almamız, tarihi mekanlarımız, doğal mekanlarımız. Ama Uludağ da bilinen özelliklerinden bir tanesi. Buna hep beraber sahip çıkarak, Türkiye'nin bu değerini çok daha kıymetli hale hep birlikte getireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten asla kaçınmayacağız” diye konuştu.
Sorunlara çabuk çözüm
Toplantıya katılan turizmciler adına konuşan GÜMTOB Başkanı Ersin Yazıcı da Alan Başkanlığı’nın Uludağ için büyük önem taşıdığını söyledi. Uludağ’ı korumak, ürün geliştirmek ve turizmde daha iyi yerlere gelmesini sağlamak adına Alan Başkanlığı’nın önem arz ettiğini kaydeden Yazıcı, “Biz turizmciler, otelciler ve acenteciler olarak bu alan Başkanlığı çalışmasını destekliyoruz. Sayın Valimizin liderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın destekleri ile alan Başkanlığı’nın Uludağ’a büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Öncelikle 12 ay turizmin önünün açık olacağını düşünüyoruz. Oradaki yapılacak aktiviteler, Uludağ'ın korunması ile ilgili önlemlerle birlikte otellerin sadece 3 ay değil, 12 ay boyunca çalışması sağlanacak. Uludağ daha farklı, daha güzel, daha yeni yatırımcıları çekecek. Burada sorunların öncelikle Bursa'dan çözülmesi çok önem arz ediyor. Bugün yatırımcılarımız sürekli Ankara'ya gidip gelmek zorunda kalıyor. Ancak Alan Başkanlığı ile Uludağ’ı iyi tanıyan, iyi bilen insanlar birlikte sorunlara çok daha çabuk çözüm üretebileceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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