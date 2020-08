Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Kanar'a her kesimden büyük destek

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, hayata geçirdiği hizmetlerle taraflı tarafsız, farklı kesim ve siyasi görüşlerden büyük ilgi görüyor. Verilen desteğe teşekkür eden Başkan Kanar ‘’Topluluklardan evvel topluma, siyasi kutuplaşmalardan evvel devlete ve Mustafakemalpaşa insanına yatırım yapmak şiarımızdır. Çünkü biz büyüklerimizden ‘’Siyasetin millete hizmet etme sanatı olduğunu öğrendik’’ dedi.

Heyecanı, yüksek enerjisi ve kısa sürede hayata geçirdiği tarihi projelerle fark yaşatan Mustafakemalpaşa’nın genç Belediye Başkanı Mehmet Kanar gönülleri fethetmeyi sürdürüyor. İlçenin kalbinde yaşanan köklü değişimi ve Kirmasti Deresi Rekreasyon ve Islah Projesinin son halini sosyal medya hesaplarından ilçe halkıyla paylaşan Başkan Kanar ‘’Çünkü bu toprakların çocuklarına #sözümüz var’’ ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Paylaşımın ardından beğeni sayfası farklı siyasi kanaatlere sahip vatandaşların yorumlarıyla doldu taştı.

‘’Doğru karar Mehmet Kanar’’

Herkese ve her yere yakın bir başkan profili çizen ve hizmetlerini bununla taçlandıran Mehmet Kanar Türkiye’de uzun yıllardır özlenen bir siyasi iklimi de Mustafakemalpaşa’ya kazandırdı. İdeolojiler üzerinde bir hizmet anlayışının en güzel uygulayıcılarından biri olmayı başaran Kanar hayata geçirdiği projelerin yanı sıra hizmet yaklaşımı ile de dikkat çekiyor. Kanar’ın tarafsız ama ilçeye fayda odaklı yaklaşımı sadece kendi seçmenlerinden değil farklı siyasi görüşlerden de destek görüyor.Başkan Kanar’ın bu samimi yaklaşımı vatandaşların sevgilerini paylaştığı bir platforma dönüşüyor.

7’den 77’ye, kadınından erkeğine, çiftçisinden esnafına ayrım yapmaksızın sokak sokak, kapı kapı her haneye girmek, her gönle dokunmak isteyen Kanar ’İnsanları ayıran düşünceler, birleştiren duygulardır. Bizim ortak duygumuz, bizim bitmeyen sevdamız, bizim tek derdimiz Mustafakemalpaşa. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz, biz birlikte Mustafakemalpaşa’yız’ ifadelerine yer verdi.

‘Mustafakemalpaşa’da sen ben yok biz varız’

16 ay gibi kısa bir sürede Lalaşahin Paşa Köprüsü, Muradiyesarnıç Sosyal Etkinlik Merkezi ve AmfiTiyatro gibi özlenen yatırımları hizmete açan Başkan Kanar ‘’Tek hedefim gelecek nesillere yaşanabilir, dünya standartlarında, ayrıcalıklı bir Mustafakemalpaşa bırakmak. Mustafakemalpaşa’da sen ben yok, biz varız. Evlatlarımızın geleceği için gayretle çalışmaya devam edeceğiz’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.