Polisin maske sorduğu genç: 'Maske zorunluluğundan haberim yok' dedi

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde maske uygulaması yapan polis, maskesiz olan gençleri durdurdu. Polisin maskelerinin nerede olduğunu sorması üzerine gençlerden Ömer Faruk A. (18), "Maske zorunluluğu olduğunu bilmiyordum" dedi.

İnegöl Emniyet müdürlüğü ekipleri, ilçede artan koronavirüs vakaları nedeniyle akşam saatlerinde de uygulamalarını sürdürüyor. Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde uygulama yapan polis, maske kullanmayan 2 genci durdurdu. Polisin maskelerinin nerede olduğunu sorması üzerine gençlerden Ömer Faruk A. "Benim maske zorunluluğundan haberim yoktu, ceza yazamazsınız ki" dedi. Polis, Ömer Faruk A. ve arkadaşı Yasin K.'ye (18) toplam 1800 TL para cezası kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-05 23:49:06



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