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Hatalı basım 50 lirayı satışa çıkardı, hayvanlar için harcayacak

DHA

Hatalı basım 50 lirayı satışa çıkardı, hayvanlar için harcayacak


İsmail Hakkı SEYMEN-Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA´da basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde `50´ yerine `5´ yazan banknotu satmak istediğini söyleyen Yavuz Hakan (32) "Satıştan elde ettiğim parayı barınaklardaki ve mahallemdeki hayvanların mama ihtiyaçlarına harcamayı düşünüyorum" dedi.
Bursa´nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Yavuz Hakan, 5 gün önce ATM´den çektiği 50 TL´lik banknottaki hatayı fark etti. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde ´50´ yazması gerekirken `5´ yazdığını gören Hakan durumdan şüphelenerek, sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı.
TÜRKİYE'DE BİRKAÇ KİŞİDE VAR
Paranın hatalı basıldığı tespit edilirken, internette araştırma yapan Hakan, koleksiyoncuların hatalı basım paralara ilgi gösterdiğini öğrendi. Türkiye´de bu tarz paraların sadece 2-3 kişide olduğunu ve parayı koleksiyonculara satmayı düşündüğünü belirten Yavuz Hakan, "Bankamatikten para çektiğimde parayı barkot kısmından verdi. Çektiğim 50 TL´nin sıfırının olmadığını gördüm, barkot sıfırın üzerine gelmişti. Herkes gibi ben de paranın sahte olduğunu düşündüm. Sonradan para makinesinde ve para kaleminde inceledim ve paranın sahte olmadığını gördüm. Sonra internette araştırma yaptım ve bu paraların koleksiyoncular tarafından değerli olduğunu gördüm. Araştırmalarımda Türkiye´de 2-3 kişinin daha böyle bir durumla karşılaştığını öğrendim" dedi.
`HAYVANLARIN MAMA İHTİYAÇLARINA HARCAMAYI DÜŞÜNÜYORUM´
Parayı, ihtiyaç sahipleri ve sokak hayvanları için harcamak istediğini vurgulayan Hakan, "Bunu değerlendirmek istiyorum. Uygun bir alıcı bulduğumda satmayı düşünüyorum. Sattığım zaman da çevremde birkaç aile var, onlara gıda-erzak yardımı yapmayı düşünüyorum. Hayvanları çok seviyorum ve ben de köpek besliyorum. Satıştan elde ettiğim parayı barınaklardaki ve mahallemdeki hayvanların mama ihtiyaçlarına harcamayı düşünüyorum. Kafamda öyle bir rakam oluşturmadım, daha önce haberlerde Antalya´da bir abimizin elinde de bu paradan olduğunu öğrendim. Bu abimize 75 bin TL teklif edildiğini duydum, ben fiyat konusunda her türlü açığım. Gelen teklifleri değerlendirip hayırlı bir iş yapmayı düşünüyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Mehmet İNAN
2020-08-06 09:58:20

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