Tedavi altına alınan kanserli köpeğe Başkan Aktaş şefkati Can dostlarına Büyükşehir şefkati

Bursa’da duyarlı bir vatandaş tarafından fark edilerek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne getirilen hasta bir sokak köpeği, kanser tedavisine alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kanser tedavisi gören köpeğe mama ve su verdi.

Her alanda yoğun bir şekilde hizmetleri yerine getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavi ve bakımları için de çalışmalarını sürdürüyor. Karacabey’deki dinlenme tesisinde fark edilen hasta sokak köpeği, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne getirildi. Kanser şüphesiyle üniversite kliniğine gönderilen can dostunun 21 gün sürecek olan tedavisine hemen başlandı.

Tedavi altına alınan 3 yaşlarındaki sokak köpeğini tedavi merkezinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, süreç hakkında yetkililerden bilgi aldı. Hasta köpekle yakından ilgilenen Başkan Aktaş, elleriyle besleyerek sevdi.

“21 günlük tedavi süreci”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nin 17 ilçeye yönelik hizmet vererek çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyledi. Diğer ilçe belediyelerinin de sokak hayvanlarını bu merkeze getirerek tedavi ve ameliyatlarını yaptırdığını belirten Başkan Alinur Aktaş, “Bu köpek, Karacabey civarındaki dinlenme tesisinde görülmüş. Duyarlı vatandaşımız Büyükşehir Belediyesine ulaşarak hayvanın durumunu aktarmış. Biz de hasta olan köpeğimizi hemen getirdik. İlk müdahale ve bakım merkezimizde yapıldı. Kanser olduğu şüphesiyle Üniversite Kliniği’ne gönderildi. Gerekli tetkikler yaptırıldı. Kanserin yanı sıra kan paraziti de bulanan köpeğimizin tedavisine başlanması için önce bu hastalıkla mücadele etmek gerekiyor. Ekip arkadaşlarımız hemen tedaviye başladı. Yaklaşık 21 gün sürecek ve tedavi sürecinde iyileşmesi sağlanırsa ameliyata gerek kalmayacak. Bizlere haber veren arkadaşımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“3 bin 500 hayvana tedavi”

Tedavi Merkezi’nin her gün onlarca sokak hayvanını ağırlayarak ameliyatlarını yaptığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 500 sokak hayvanının tedavisini yaptık. Şu anda da tedavileri devam eden hayvanlarımız var. Can dostlarımıza tüm vatandaşlarımızın sahip çıkmasını, dikkatli olmasını istiyoruz. Özellikle seyir halindeki araçlarımızın da sokak hayvanlarına zarar vermemesi için çok dikkatli olalım. Onların da toplumun bir parçası olduğunu unutmayalım. Sokak hayvanlarıyla ilgili bir sıkıntı halinde rahatlıkla ALO 153’ten Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat edilebilir” diye konuştu.

