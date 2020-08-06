Trafikte makas atan sürücüye 1228 lira ceza

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) BURSA´da, trafikte 'makas atmak' olarak tabir edilen, aşırı hızla sağsol yaparak araçları geçen otomobil sürücüsü H.A.´ya 1228 liralık ceza kesildi.
Olay, pazar günü, Mudanya yolunda meydana geldi. Otomobil sürücüsü, trafikte 'makas atmak' olarak bilinen manevrayla aşırı hızla sağsol yaparak önündeki araçları geçti. Bu anlar, başka otomobildeki araç kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Caddedeki mobese kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin plakasını ve sürücünün ismini belirledi. Sürücü H.A.'ya 1228 liralık para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-08-06 11:12:01
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