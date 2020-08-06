Trafikte makas atan sürücüye 1228 lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafikte makas atan sürücüye 1228 lira ceza

DHA

Trafikte makas atan sürücüye 1228 lira ceza


Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) BURSA´da, trafikte 'makas atmak' olarak tabir edilen, aşırı hızla sağsol yaparak araçları geçen otomobil sürücüsü H.A.´ya 1228 liralık ceza kesildi. 
Olay, pazar günü, Mudanya yolunda meydana geldi. Otomobil sürücüsü, trafikte 'makas atmak' olarak bilinen manevrayla aşırı hızla sağsol yaparak önündeki araçları geçti. Bu anlar, başka otomobildeki araç kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Caddedeki mobese kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin plakasını ve sürücünün ismini belirledi. Sürücü H.A.'ya 1228 liralık para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-08-06 11:12:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göç yolundaki kuşların renkli görüntüleri
YEREL HABERLER Göç yolundaki kuşların renkli görüntüleri
UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: "Açıklanan ihracat rakamları Türkiye'nin gücünü bir kez daha göstermiştir"
YEREL HABERLER UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin: "Açıklanan ihracat ...
Gribiniz kaçış sendromu olabilir
YEREL HABERLER Gribiniz kaçış sendromu olabilir
Nilüferli kadınlar İngilizce öğreniyor
YEREL HABERLER Nilüferli kadınlar İngilizce öğreniyor
Üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık
YEREL HABERLER Üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık
"Madem yasak bizim neden haberimiz yok" Maskesiz yakalanan gencin bahanesi çileden çıkardı
YEREL HABERLER "Madem yasak bizim neden haberimiz yok" Maskesiz ...
Bankadakiler soygun sandı, şiddet mağduru kadın çıktı Bursa'da sevgilisinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın bankaya sığındı
YEREL HABERLER Bankadakiler soygun sandı, şiddet mağduru kadın ...
Trafikte makasa ağır ceza... O anlar kamerada Bursa'da aracıyla makas atan sürücü sivil trafik denetleme ekiplerince tespit edilerek 1228 lira trafik cezası kesildi
YEREL HABERLER Trafikte makasa ağır ceza... O anlar ...
Sevgilisinin başından yaraladığı kadın, bankaya sığındı
YEREL HABERLER Sevgilisinin başından yaraladığı kadın, bankaya ...
Hatalı basım 50 lirayı satışa çıkardı, hayvanlar için harcayacak
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 lirayı satışa çıkardı, hayvanlar için ...
Tedavi altına alınan kanserli köpeğe Başkan Aktaş şefkati Can dostlarına Büyükşehir şefkati
YEREL HABERLER Tedavi altına alınan kanserli köpeğe Başkan Aktaş ...
"Emlaktaki KDV ve stopaj indirimi kiracılara nefes aldıracak" Emlak sektörüne KDV ve stopaj güncellemesi Kira kontralarındaki rakamlar belirleyici olacak
YEREL HABERLER "Emlaktaki KDV ve stopaj indirimi kiracılara nefes ...
Bursa'da kaçak ve sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak ve sahte içki operasyonu
Covid-19 şüphelisi bebek ve annesini taşıyan ambulans kaza yaptı Bursa’da ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Covid-19 şüphelisi bebek ve annesini taşıyan ambulans ...
İnegöl'de sahte içki imalathanesine baskın İnternetten yapılışını öğrendi, aynı yöntemle satış yaptı
YEREL HABERLER İnegöl'de sahte içki imalathanesine ...
Bursaspor yönetiminden kongre açıklaması
YEREL HABERLER Bursaspor yönetiminden kongre açıklaması
Polisin maske sorduğu genç: 'Maske zorunluluğundan haberim yok' dedi
YEREL HABERLER Polisin maske sorduğu genç: 'Maske zorunluluğundan ...
Bursa'da restoranda silahlı kavga, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da restoranda silahlı kavga, 2 yaralı
Kazada ölen babası için adalet istiyor - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kazada ölen babası için adalet istiyor - Ek fotoğraf
Kazada ölen babası için adalet istiyor (2)
YEREL HABERLER Kazada ölen babası için adalet istiyor (2)
Bursa’da ölümden dönen işçi o anları anlattı
YEREL HABERLER Bursa’da ölümden dönen işçi o anları anlattı
Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın
Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım Karacabey’e yeni gençlik merkezi ve spor salonu geliyor
YEREL HABERLER Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım Karacabey’e ...
Libido eksikliğinden doğal besinlerle kurtulun
YEREL HABERLER Libido eksikliğinden doğal besinlerle kurtulun

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X