Nilüferli kadınlar İngilizce öğreniyor

Nilüfer Belediyesi, online İngilizce atölyesi düzenliyor. Kadınlara yönelik düzenlenen atölyeye katılanlar, 60 saatlik kur sonunda temel seviyede İngilizce öğrenerek, temel dil becerileri kazanacak. Kültür sanat atölyelerinin yanı sıra eğitim atölyeleri de düzenleyen Nilüfer Belediyesi, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu etkinliklerini dijital ortama taşıdı. Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Çocuk Akademileri’nin düzenlediği İngilizce kursu da, ilgi görüyor. Eğitmen Salih Özdemir tarafından verilen online İngilizce atölyesine, her yaştan kadın katılıyor. 33 kişinin katıldığı atölyede, temel seviyede İngilizce eğitimi veriliyor. Bilgisayar, akıllı telefon ve tablet kullanarak dijital iletişim programı aracılığıyla kursa katılan kadınlar, haftanın dört günü İngilizce eğitimi alıyor. Toplam 60 saatlik kur ile Kasım ayına kadar sürecek olan atölyenin sonunda katılımcılar, okuma, yazma, dinleme, konuşma gibi temel dil becerileri kazanarak, günlük yaşamda ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye gelecek.

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