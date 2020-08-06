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Bursa'ya 'Uyumayan Kütüphane' hizmeti Bursa'ya 7 gün 24 saat hizmet verecek 'Uyumayan Kütüphane' açılmak için gün sayıyor

İHA

Bursa Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı ve 7 gün 24 saat hizmet verecek olan 'Uyumayan Kütüphane' inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Bursa'ya 'Uyumayan Kütüphane' hizmeti Bursa'ya 7 gün 24 saat hizmet verecek 'Uyumayan Kütüphane' açılmak için gün sayıyor

Bursa Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı ve 7 gün 24 saat hizmet verecek olan ‘Uyumayan Kütüphane’ inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Eski Başbakan Yardımcısı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile birlikte, Kentsel Tasarım ve Planlama Merkezi’nde faaliyet gösterecek, Türkiye’ye örnek projelerden biri olan ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu. Toplam 1250 metrekarelik alanda inşa edilen kütüphanenin bünyesinde, 288 kişilik kütüphane alanının yanı sıra, seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarları ve kafeterya bulunacak.

"Yeni EğitimÖğretim dönemine yetişecek"
Seçim öncesi vaatleri arasında yer alan ‘Uyumayan Kütüphane’ projesinde sona yaklaştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Eski Başbakan Yardımcımız, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanımız Sayın Hakan Çavuşoğlu ile birlikte Uyumayan Kütüphanemizde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Burası Yıldırım'ın gençlerine, çocuklarına hizmet edecek önemli bir mekan olacak. Bursa’da bir ilk olarak 7 gün 24 saat hizmet konseptiyle hizmet verecek bünyesinde 80 binin üzerinde kitap bulunacak ‘Uyumayan Kütüphane’ gençlerimizin buluşma noktası olacak. Okumanın insanı özgürleştirdiğini ifade ederek inşallah burayı yeni eğitimöğretim yılıyla birlikte hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Ben Sayın Bakanımız Hakan Çavuşoğlu’na sadece Bursa’daki hizmetlerimizde değil Ankara’da olan ilişkilerimizde de bizlere öncülük ettiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı ziyaret ederek kendisinin önümüzdeki sürece ilişkin planlanan, devam etmekte olan ve bitirilmiş olup açılmayı bekleyen projeleri hakkında istişarelerde bulunduklarını dile getiren TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, “Gördüm ki Oktay Başkan bir yılı aşkın bir süredir üstlendiği bu görevde Yıldırım için çok hayırlı ve önemli hizmetlerle işe başlamış ve tüm hızıyla devam ediyor, Rabbim gayretini artırsın. İçerisinde bulunduğumuz mekan kendisinin çok önem verdiği, benim de görünce değerli olduğunu hissettiğim ‘Uyumayan Kütüphane’ projesi. Çok fonksiyonel anlamda kullanılacak, yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alanı içerisinde barındıran, bünyesinde çalışma odaları, çok amaçlı salonlar, konferans salonları, kafeteryası ile her yaştan insanımıza hitap edebilecek çok müstesna bir mekan. Aynı zamanda iç mimari olarak ta çok iyi dizayn edilmiş, bir ferahlık var. Bu bakımdan açılmasını bende sabırsızlıkla bekliyorum. Allah nasip ederse okulların açılmasıyla beraber burası da faaliyete geçecek. Hem gençlerimize, hem orta yaş hem de kendini genç hisseden vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek. Ben kendisini bu vesileyle tebrik ediyorum. Başarılı çalışmalarının devamını yüce Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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