İznik Gölü çekildi, halk tedirgin oldu

İlkay ALTAY/İZNİK, (Bursa), (DHA)TÜRKİYE'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin de en büyük gölü olan Bursa'daki İznik Gölü'nün suları 20 metre çekildi.
Bölgedeki yüksek sıcaklık ve tarımsal sulama nedeniyle Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nde 20 metrelik çekilme meydana geldi. 298 kilometrelik yüzölçümü ile Türkiye'nin en büyük 5'inci gölü olma özelliğini taşıyan İznik Gölü'ndeki durum, bölge halkını tedirgin etti.
Turizmci Ali Karaman, her geçen gün suların çekildiğine şahit olduklarını belirterek, sıcakların suyu buharlaştırdığını ve tarımsal sulamadaki yanlışların, gölün çekilmesine yol açtığını söyledi. Karaman, vatandaşlar olarak tedirginlik yaşadıklarını dile getirdi. Göl kıyısında esnaflık yapan Erol Aslan ise çekilmenin endişe verici olduğunu ve her gelen müşterilerin de bu durumu sorduğunu ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY
2020-08-06 14:12:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.