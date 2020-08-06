Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe esnafını dolaşarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirleri yerinde denetledi. Esnafı kurallara uymaları konusunda uyaran Özkan, “Esnafımızı ve vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet etmek, sosyal mesafe ve maske kullanımına riayet etmelerine katkıda bulunmak için tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de ilgili birimlerimizle birlikte vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Salgına karşı vatandaşlarımızı daha da duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe esnafını tek tek dolaşarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirleri denetleyerek, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Başkan Özkan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem, sağlık personeli, polis ve zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki iş yerlerini ziyaret ederek korona virüs salgınına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Esnafı tek tek dolaşarak salgına karşı alınan tedbirleri yerinde kontrol eden Özkan, işletme sahiplerine tedbirlerin önemini hatırlatarak, maske takan kişi oranının fazla olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu konuda hassasiyet gösteriyoruz

Sabahın erken saatlerinde gün boyu sürecek olan denetimlerin başlangıcını yapan Özkan, “Atatürk Caddesi üzerindeki esnafımızı tek tek ziyaret ederek, maske ve sosyal mesafe konularında tedbirli olmaları konusunda uyardık. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet etmek, sosyal mesafe ve maske kullanımına riayet etmelerine katkıda bulunmak için tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de ilgili birimlerimizle birlikte vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Salgına karşı vatandaşlarımızı daha da duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu oldukça hassas bir konu ve belediye olarak biz de bu konuda hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

Vatandaşımız bilinçli

İlçede maske kullanım oranının oldukça yüksek olduğunu dile getiren Özkan, şöyle devam etti: “İlçemizde maske kullanma hassasiyeti çok yüksek. Sosyal mesafe kuralına azami dikkat ediliyor. Karacabey üç yolun kesiştiği noktada. Ayrıca Karacabey mevsimlik işçilerin, kamyoncu esnafının da yoğun olduğu bir ilçe olmasına rağmen vatandaşlarımızın bilinci, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve kamu görevlilerinin gayretleri ile vaka sayısının minimum seviyede olduğunu görüyoruz. Umarım kurallara uyulur ve bu şekilde gider. Korona virüs salgınına karşı duyarlı davranan tüm vatandaşlarımıza ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile bu konuda gayret gösteren tüm kamu personeline, Karacabey halkı adına teşekkürlerimi iletiyorum.”

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