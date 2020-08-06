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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onları görenler maskelerini taktı İnegöl'de denetimler arttı

İHA

Onları görenler maskelerini taktı İnegöl'de denetimler arttı

Türkiye genelinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan denetimlerde bazı vatandaşların protokol üyelerini görünce maskelerini takmaları dikkat çekti. Bunları gören İlçe Kaymakamı ise vatandaşları uyardı. Yoldan geçen bir kadının çene altına taktığı maskeyi gören yetkililer kadını çağırdı ancak kadın yaptığı hatanın farkına vararak hemen maskeyi yüzüne çekti "tamam taktım taktım" diyerek yoluna devam etti.
İçişleri Bakanı Soylu, "Yarın, tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklaması yapmıştı. Bugün ise o denetimler İnegöl'de de yapıldı.
Denetim kapsamında İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Enver Ünal katıldı. Milli İrade Meydanı'nda yaya olarak başlayan denetimlerde kurallara uymayanlar tek tek uyarıldı. İnegöl protokolü, taksi durakları, çay ocakları, halk otobüslerini, pazar alanlarını, AVM'leri, iş yerlerini denetledi. İnegöl Kaymakamı vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyardı. Bazı vatandaşların protokol üyelerini görünce maskelerini takmaları dikkat çekti. Bu vatandaşları uyaran Şükrü Görücü "Kendi sağlığınız için bunu takıyorsunuz bizler için değil lütfen kurallara uyalım" dedi.
Denetimlerle ilgili açıklama yapan İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü şunları söyledi:
"Bugün İnegöl'de protokol üyeleri olarak genel denetim yapıyoruz. Biz İnegöl olarak zaten denetimlerimizi hiç durdurmadık yapıyoruz zaten. Bizim buradaki amacımız vatandaşlarımızı biraz daha uyarmak ve bilinçlendirmek. Ama ısrarla uymayanlara ise gereken işlem yapılabilir. Yapılan açıklamalar belli, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının açıklamaları ortada, ilçemizde maalesef artışların en büyük sebebi düğünler, nişanlar, asker eğlenceleri. Bizler zaten asker eğlencelerine müsaade etmiyoruz gelen talimatlar doğrultusunda. Tabi burada başarılı olmanın yolu belli maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak. İlçemizde çoğunluk buna uyuyor ama bir kısım insanlarımızda vurdumduymazlık devam ediyor. Bunlara asla müsaade etmeyeceğiz gece gündüz denetimlerimiz devam edecek" dedi.
Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Türkiye genelinde artan vaka artışları illere de yansıyor tabi bunlar için denetimler gerçekleştiriyoruz. Burada esnaflarımız, vatandaşlarımız biraz daha hassas olmalarını istiyoruz. Dolayısıyla vatandaş halk sağlığı her şeyden daha önemli. Tabi ki ticaret olacak, düğünler olacak ya da diğer işlerimiz devam edecek. Bunları yaparken de aklımızda 3 kuralı hiç çıkarmamamız lazım. Bunlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusu" diye konuştu.

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