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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 150 yıllık tarihi ev küle döndü

İHA

Bursa'da çıkan yangın 150 yıllık tarihi evi küle döndürdü.

Bursa'da 150 yıllık tarihi ev küle döndü

Bursa'da çıkan yangın 150 yıllık tarihi evi küle döndürdü.
Yangın Kestel ilçesi Ağlaşan köyünde meydana geldi. Köyde 150 yıllık tarihi bulunan ev biranda alev aldı. Ahşap ve kerpiçten yapı olan tarihi ev kısa sürede alev alıp tamamen yandı. S.C'ye ait ev tamamen küle dönerken yangın köydeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev tamamen yıkılırken yangınla alakalı jandarma inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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