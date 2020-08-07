Bursa'da 150 yıllık tarihi ev küle döndü

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Bursa'da çıkan yangın 150 yıllık tarihi evi küle döndürdü.

Yangın Kestel ilçesi Ağlaşan köyünde meydana geldi. Köyde 150 yıllık tarihi bulunan ev biranda alev aldı. Ahşap ve kerpiçten yapı olan tarihi ev kısa sürede alev alıp tamamen yandı. S.C'ye ait ev tamamen küle dönerken yangın köydeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev tamamen yıkılırken yangınla alakalı jandarma inceleme başlattı.

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