Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonun kasasında, yüklerin arasında korunaksız olarak seyahat eden kişi, görenleri endişelendirdi.

BursaAnkara yolu İnegöl ilçesi girişinde, Eskişehir yönüne doğru seyir halindeki kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Mobilya yüklü kamyonun kasasındaki kişi, korunaksız olarak seyahat ederken, bu anlar başka sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, yüklerin arasında giden kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-07 10:08:31



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