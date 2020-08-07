Türkiye, GES’lerle temiz geleceğe emin adımlarla yürüyor Geleceğine yatırım yapmak isteyenler GES’lere güveniyor

Bursa Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, yeni bir alan olmasına karşın büyük ilgi gören Güneş Enerji Santrallerinin (GES) Türkiye’nin enerji açığını yakın zamanda kapatacak önemli bir yatırım kaynağı olduğunu belirtti.

Bursa Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, hükümetin yaptığı yeni düzenlemelerle çevreyi koruyan, kaynağı sınırsız ve temiz GES’lerin aynı zamanda önemli bir yatırım aracı olduğunu söyledi.

1 Ağustos’ta yürürlüğe gire Yeşil Tarife (YETA) ile Türkiye’de yeni bir dönem başladığını da hatırlatan Şahintaş, “YETA ile isteyen tüm vatandaşlarımızın elektriği yenilenebilir kaynaklı olacak. Bu tüketiciler açısından çok farklı fırsatları barındıran bir gelişme. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’e ve ekibine bu düzenleme için hem enerji sektörümüz hem de vatandaşlarımız adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

GES sistemleri sayesinde kendi elektriğini güneşten üreten haneler, sanayi tesisleri ve tarımsal kuruluşların her geçen gün arttığını belirten İbrahim Şahintaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın duyurduğu verilere göre güneş enerji panellerinin kapasitesinin 270 MGW’ı geçtiğinin altını çizdi.

5 yıl içinde kendini amorti eden bir yatırım

Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı oranını 2020’de yüzde 49’a yükselten Türkiye’nin güneşten enerji üretme kapasitesinde dünyanın en şanslı ülkelerinden biri olduğunu ifade eden İbrahim Şahintaş, bu imkânları en iyi şekilde değerlendirebilmek adına Bursa TEK Enerji olarak tüm işlemleri ile anahtar teslim hizmet verdiklerini belirtti.

Devletin enerji açığını kapatmak üzere güneş enerjisinden faydalanılması için verdiği üretilen fazla enerjiyi enerji dağıtımı yaptığı fiyat üzerinden geri alma uygulaması, KDV muafiyetleri gibi teşvikler sayesinde hane ya da işyerleri çatılarına kurulan GES sistemlerinin 5 yıl içerisinde kendini amorti ettiğini ifade eden Şahintaş, GES sistemleri ile Türkiye’nin temiz bir geleceğe doğru emin adımlarla yürüyeceğini söyledi.

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