Ormanlık alandaki orman yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Otların tutuşmasıyla başlayıp, ormana sıçrayan yangını fark eden mahalleli, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2020-08-07 10:52:16



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