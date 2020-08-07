Bursa'nın en büyük çiftçi pazarı kuruluyor 17 ilçenin ürünü bu pazarda satılacak

Osmangazi Belediyesi, Bursalı çiftçilerin ürünlerini aracısız olarak doğrudan tüketicilerle buluşturarak Türkiye'ye örnek olacak çok önemli bir çalışmaya imza atıyor. Bursalı çiftçilerin 17 ilçede ürettikleri ürünler, Osmangazi’de kurulacak Çiftçi Pazarı’nda en taze ve en ekonomik haliyle vatandaşla buluşacak.

Bursa Ovası’nda gerçekleştirilen tarımsal faaliyetleri hareketlendirmek adına önemli çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ‘Çiftçi Pazarı’ işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında hem Bursa’nın en büyük çiftçi pazarı kurulacak, hem de 17 ilçede yetiştirilen ürünler doğrudan tüketiciye sunulacak.

"Vatandaşımızın yüzü gülecek"

Bursa’da 136 mahallenin pazar alanı ihtiyacını karşılayan Osmangazi Belediyesi, tarımsal alanda yerli ve milli tohumların yeniden geliştirilmesine yönelik kurulan Ekolojik Yaşam Merkezi'nin ardından önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Çarşamba Pazarpark’ta kurulacak Çiftçi Pazarı’nda Bursa’nın dört bir yanında yetişen ürünler, doğrudan tüketiciyle buluşacak. Bursa’nın 17 ilçesinden gelen çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilecek kimlik kartlarıyla Çiftçi Pazarı’nda ürünlerini satabilecek. Vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşması için çalıştıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yerli üreticiye destek sağlamak adına önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Üreten şehir Bursa’da gerçek manada ilk defa çiftçi pazarı kuracaklarını belirten Başkan Dündar, “Belediyemizin ödüllü projelerinden olan Çarşamba Pazarpark’ta 17 ilçeden ürünlerini getiren çiftçilerimiz, tüketiciyle buluşacak. 6 Eylül’de hizmete geçecek pazarımızda taze ve sağlıklı ürünler yer alacak. Satan sattığını, alan ise aldığını bilecek. Çiftçilerimiz, 20 Ağustos tarihine kadar Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’müze müracaat edebilirler. Tarladan taze ve sağlıklı ürünleri uygun fiyata satın alan vatandaşlarımızın yüzü gülecek. Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.

"Bursa için prestij kaynağı olacak"

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ise projenin Bursa için güzel bir çalışma olduğunu vurgulayarak, “Üreticinin ürününü doğrudan satacağı, tüketicinin de ürününü doğrudan alacağı bir ortamı şehrimize kazandıracağız. Çiftçi pazarımız, Bursa’mız için bir prestij kaynağı olarak şehrimize değer katacak. İleride şehir dışından gelen vatandaşlarımız bile buradan sebze ve meyve alacak. Böylece şehrimiz, sanayi ve turizmde olduğu gibi tarımda da önemli bir noktaya gelecek. İnşallah hayırlara vesile olur. Desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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