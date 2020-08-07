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Ülker: Karacabey ismi her zaman ve her yerde zirveye oynamalı

DHA

Ülker: Karacabey ismi her zaman ve her yerde zirveye oynamalı


 Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) - TFF 2. Lig´in yeni ekiplerinden Karacabey Belediyespor´un Kulüp Başkanı İsmail Ülker, Karacabey Belediyespor´u, 2. Lig´de de zirveye oynatacak bir takım kurma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, yaptığı açıklamada, "Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde, Karacabey Belediyespor´umuzun 2. Lige çıkma başarısını hazmedemeyip, farklı söylentilerle ortalığı bulandırmaya çalışanlarla ilgili birtakım açıklamalarda bulunmuştum. Tüm Karacabeyliler olarak, kentimizde yılların hasretine son verip, göz bebeğimiz Karacabey Belediyespor´u tarihinde ilk kez 2. Lig´e yükseltmenin haklı gururunu yaşarken, son dönemde ortaya yayılan asılsız iddialarla Karacabey´e ve Karacabey Belediyespor´a zarar verilmek istendiğini açıkça görmekteyiz. Yönetim Kurulu olarak, 2. Lig için iddialı bir takım kurmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürdüğümüz bu dönemde; Karacabey´i karıştırmak isteyenler, başarımızı kıskananlar, hayali senaryolarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor" dedi.
"ÇIKTIĞIMIZ YOLDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
"Karacabey Belediyespor´un başarısını hazmedemeyenler, geçmişte Karacabeyspor´u düşürdükleri utanç verici durumları, mahkeme kararları ile neticelenen yöneticiliklerini asla unutmasınlar" ifadelerini kullanan Başkan Ülker, şöyle devam etti:
"Kulübümüzle ilgili ortaya çıkan bu dedikoduları, kimlerin ne amaçla çıkardığı da aslında böylece az çok ortaya çıkmış oldu.  Karacabey Belediyespor´un satın alınarak, Bursaspor FK ismiyle Bursaspor´un yerine geçirileceği şeklinde ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Bursaspor, bu kentin ve ülkemizin en güzide takımlarından biridir. Her zaman örnek aldığımız ve değer verdiğimiz bir camiadır.  Ancak biz, Karacabey Belediyespor olarak, çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Karacabey karıştırmak isteyenler hiç boşa vakit kaybetmesin. Biz, inandığımız yolda yürümeye ve Karacabey Belediyespor´u, 2. Lig´de de zirveye oynatacak bir takım kurma çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz."
"DESTEK OLUNMAYA DEVAM EDİLİYOR"
Şampiyon kadrolarını büyük ölçüde koruduklarını söyleyen Başkan Ülker, "İyi ve kaliteli transferlerle bu takımı 2. ligde de zirveye oynatmak en büyük hedefimiz. Bu esnada, kentimizin dinamikleri de sağ olsun, her zaman yanımızda olmaya ve bizlere destek olmaya devam ediyor.  Bu noktada gerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş, gerek Karacabey Belediye Başkanımız ve kulübümüzün Onursal Başkanı Sayın Ali Özkan, gerekse de AK Parti İl Başkanımız Sayın Ayhan Salman, her zaman destekçimiz olmuştur.  Bizlere verdiği desteklerden dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
"KARACABEY'İ ZİRVEYE TAŞIMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
"Karacabey ismi her zaman ve her yerde zirveye oynamalı" düşüncesiyle devam ettiklerini belirten Başkan Ülker, "2014 yılında Bursa 2. Amatör Lig´de başlayan yolculuğumuz, bugün 2. Lig´de de aynı azim ve inançla, üst lig hedefiyle devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolda, "Karacabeyliyim" diyen ve bu kente gönül bağı olan herkesin, gerek maddi gerekse de manevi olarak bizlere destek olmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Bu noktadan sonra, Karacabey ve Karacabey Belediyespor'a fayda sağlayacak her türlü düşünceyi dinlemeye hazırız ancak kulübümüze ve Karacabey´e zarar verecek hiçbir şey duymak istemiyoruz. Karacabey´i ve Karacabey Belediyespor´u her zaman zirveye taşımak için bizler, elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2020-08-07 15:50:11

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