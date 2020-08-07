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Başkan Kanar'dan yeni atanan Erçetin ve Güner’e hayırlı olsun ziyareti

İHA

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yeni İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Nurettin Güner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Kanar'dan yeni atanan Erçetin ve Güner’e hayırlı olsun ziyareti

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yeni İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Nurettin Güner’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ile birlikte görevine yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin’i makamında ziyaret eden Başkan Mehmet Kanar, Polis Teşkilatı’nın Mustafakemalpaşa’nın huzur ve güvenliği konusunda yapacağı çalışmalara her zaman destek olacaklarını söyledi. Başkan Kanar, “Mustafakemalpaşa, polisvatandaş iş birliğinin en güzel yaşandığı yerlerin başında geliyor. İlçemiz bölgede önemli bir konuma sahip. Bursa’nın incisi kadim şehrimizde yeni müdürümüzle birlikte tüm teşkilatın bu dönemde huzur ve güven ortamını daha yukarılara çıkartacaklarına inanıyorum. Belediye olarak her zaman Emniyet Teşkilatı’nın yanındayız. Yeni müdürümüze görevinde üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin; “Mustafakemalpaşa’da huzur ve düzeni sağlama, insanların can ve mal güvenliklerini korumak için tüm kurumlarımızla işbirliği içinde olacağız. Nazik ziyaretlerinden ve bize verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette; asayiş ve trafik durumu hakkında gereken önlemler üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Nurettin Güner’i ziyaret eden Başkan Mehmet Kanar, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner’de Başkan Kanar’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Kanar, Erçetin ve Güner'e hediyeler de takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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