Bursaspor'dan olağanüstü kongre kararı

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Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Bursaspor Kulübü´nün olağanüstü genel kurulunda 1'inci toplantı 23 Ağustos Pazar günü saat 11.00´de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise 2'nci toplantı 30 Ağustos Pazar günü saat 17.00´de yine stadyumda, bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-07 20:43:52



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