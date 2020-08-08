Bursa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 15 gram bonzai ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan 4 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenledi. M.T. (28), H.H. (42), F.U (45) ve B.O. (19) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde 15 gram bonzai ve 10 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

4 şüphelinin işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-08 09:32:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.