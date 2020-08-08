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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahadaki personele maske-mesafe uyarısı

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ endeks okuma, sayaç sökme takma ve açma kapama birimlerinin personeliyle bir araya gelerek, farklı farklı evlere giderek, farklı kişilerle temas halinde olan personeli maske mesafe ve temizlik kurallarına azami özen göstermeleri konusunda uyardı.

Sahadaki personele maske-mesafe uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ endeks okuma, sayaç sökme takma ve açma kapama birimlerinin personeliyle bir araya gelerek, farklı farklı evlere giderek, farklı kişilerle temas halinde olan personeli maske mesafe ve temizlik kurallarına azami özen göstermeleri konusunda uyardı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde BUSKİ bünyesindeki sayaç sökme takma ve açma kapama birimlerinin personeliyle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, daire başkanları, şube müdürleri ve birim amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Başkan Aktaş, kurumun çalışmalarını ve personelden beklentilerini anlattı. Zabıta, ALO 153, Evde Bakım hizmetleri gibi endeks okuma, sayaç sökme takma personelinin de kurumun dışa yansıyan yüzleri olduğunu belirten Başkan Aktaş, vatandaşın yönelttiği sorulara güler yüzle ve açıklayıcı bilgilerle cevap verilmesini istedi. BUSKİ’nin ciddi altyapı çalışmaları yürüttüğünü anlatan Başkan Aktaş, “Büyükorhan ilçesinde 80 yıldır su olmayan köylere bayram arifesinde su götürdük. Mustafakemalpaşa ilçesinde 6070 yıldır suyu olmayan köylere su ulaştırdık. 1058 mahalle ve 3 milyon insana hep birlikte ekip olarak hizmet ediyoruz. İnegöl, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da toplam 1 milyar tutarında altyapı çalışmaları yapıyoruz. Avrupa Yatırım Bankası ve farklı kaynakları Bursa’nın hizmetine sunmaya gayret ediyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Muradiye Su Fabrikasının bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa Su” adıyla ikinci bir su markasını da yakın zamanda şehre kazandıracaklarını açıkladı. Farklı farklı evlere giden ve insanlarla muhatap olan personelin dikkatli olmasını isteyen Başkan Aktaş, sosyal mesafe temizlik ve maskeye özen gösterilmesini istedi.
Başkan Aktaş, daha sonra personele söz vererek görüş ve düşüncelerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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