Bursa'da doğru tercih için Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da doğru tercih için Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturuldu

DHA

Bursa'da doğru tercih için Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturuldu


Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)BURSA Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri amacıyla kentin farklı noktalarında uzman rehberlerin nezaretinde Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da mobil tercih TIR'ında gençlerin heyecanına ortak oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, YKS sınavı sürecinde seminerler ve deneme sınavı kitapçığı dağıtımlarıyla destek olduğu öğrencilerin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaları noktasında da yanlarında oluyor. Uzman rehber kadrosuyla 6-14 Ağustos tarihlerindeki tercih maratonu süresince 17 ilçede sabit tercih noktaları kuran Büyükşehir Belediyesi, günübirlik tercih noktaları ve mobil tercih TIR'larıyla da gençleri doğru üniversite seçimi yapabilmeleri için yönlendiriyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte kent meydanında kurulan mobil tercih TIR'ını ziyaret etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği TIR'da rehber öğretmenler doğru tercih noktasında yardımcı olmaya çalıştı. Gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu.
"DOĞRU TERCİH PUAN KADAR ÖNEMLİ"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, heyecanlı olan gençlere üniversite tercihi noktasında "Gençler Tercih Zamanı" dediklerini hatırlattı. YKS sürecinde gençlere ciddi destek verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, `Hocalara Geldik´ programlarıyla başarının sırlarının anlatıldığını belirtti. 30 farklı noktada YKS deneme sınavı kitapçığı dağıtımı yapıldığını dile getiren Aktaş, "Covid-19 salgını sebebiyle evlerinde sınava hazırlanmak zorunda kalan gençlerin büyük heyecanla beklediği YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tekrar yardımcı olmak istedik. Uzman rehber hocalarımızla birlikte 6-14 Ağustos tarihlerinde 17 ilçemizde tercih noktasında gençlere yardımcı oluyoruz. Ayrıca mobil tercih TIR'ımız da ilçelerimizi gezerek gençlerimize bu konuda destek veriyor. Üniversite tercihinde puan, sıralama ve ilgi alanlarına göre öğrencilerimiz yönlendiriliyor. Doğru yapılan tercih sıralamasının, sınav puanı kadar önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Gençlerin geleceğini önemsediklerini belirten Başkan Aktaş, gençlere her alanda katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Tercih yapacak öğrencilerin tercih noktalarına uğrayarak uzman hocalarla görüşmesini tavsiye eden Başkan Aktaş, "Bursa tarih, kültür, sanat ve ticaret şehridir. Gençlerin tercihleri arasında muhakkak Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi bulunsun. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise gençlere yönelik hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi´ne ve Başkan Aktaş´a teşekkür etti. Gençlerin yüzünden heyecanı fazlasıyla gördüklerini söyleyen Kılıç, "Hepsine hayatlarında başarılar diliyorum. Bu faydalı hizmet kendilerine önemli bir rehberlik edecektir. 17 ilçede genç arkadaşlarımız bu hizmetten faydalanmalıdır. Geleceklerini şekillendirecek olan süreçte bu hizmetin güzelliklere vesile olmasını diliyorum" dedi.DHA-Eğitim Türkiye-Bursa / Merkez Cansel ORUÇ
2020-08-08 11:07:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BUSKİ hız kesmiyor
YEREL HABERLER BUSKİ hız kesmiyor
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar "Hakarete uğrayan işçiye çifte tazminat"
YEREL HABERLER Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren ...
Kavgayı bırakıp polisle tartıştılar
YEREL HABERLER Kavgayı bırakıp polisle tartıştılar
Tofaş sürdürülebilirlik raporu yayında Pandemi dönemini başarıyla yöneten Tofaş, sürdürülebilirlik çalışmalarını hızlandıracak
YEREL HABERLER Tofaş sürdürülebilirlik raporu yayında Pandemi ...
Bursa’da kırsalda yaşam sinema ile renkleniyor
YEREL HABERLER Bursa’da kırsalda yaşam sinema ile renkleniyor
(Özel) Üzüm piş, ağzıma düş Köylüler gölgesinde çay içtikleri asmadan salkım salkım bedava üzüm koparıp yiyor Köy meydanındaki asma bir ton üzüm veriyor Hem gölgesinden, hem de meyvesinden faydalanıyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Üzüm piş, ağzıma düş Köylüler gölgesinde çay ...
Doğru tercih için Büyükşehir yanınızda
YEREL HABERLER Doğru tercih için Büyükşehir yanınızda
Yaralı martıya vatandaş sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı martıya vatandaş sahip çıktı
Kedi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Kedi kurtarma operasyonu
Sahadaki personele maske-mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Sahadaki personele maske-mesafe uyarısı
Vatandaş altına hücum etti Kuyumcularda çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın kalmadı
YEREL HABERLER Vatandaş altına hücum etti Kuyumcularda çeyrek, ...
Çocukların korkularını yenmek ailenin elinde
YEREL HABERLER Çocukların korkularını yenmek ailenin elinde
Hayatları 11 mm’lik ipe bağlı Yüksek binalar böyle temizleniyor
YEREL HABERLER Hayatları 11 mm’lik ipe bağlı Yüksek binalar böyle ...
(Özel) Bu markette para geçmiyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu markette para geçmiyor
Bursa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
YEREL HABERLER Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa ...
Taşkınlık yapıp, mahalle bekçilerine saldırmaya kalkışan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Taşkınlık yapıp, mahalle bekçilerine saldırmaya ...
Zincirleme kazaya karışan kadın sürücü kendini görüntüleyen gazeteciye saldırdı
YEREL HABERLER Zincirleme kazaya karışan kadın sürücü kendini ...
3 bin TL değerindeki telefonu böyle çaldı
YEREL HABERLER 3 bin TL değerindeki telefonu böyle çaldı
Video çekmek için çıktığı surlardan düştü
YEREL HABERLER Video çekmek için çıktığı surlardan düştü
Tarihi surlardan düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Tarihi surlardan düşen kişi öldü
Video çekmek için çıktığı surlardan düştü
YEREL HABERLER Video çekmek için çıktığı surlardan düştü
(Görüntülü) 5 bin TL'lik telefonu çalarak kaçan şüpheli kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) 5 bin TL'lik telefonu çalarak kaçan ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X