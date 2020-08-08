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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavgayı bırakıp polisle tartıştılar

İHA

Bursa'da kavgayı ayırmak için müdahale eden polislere saldıran 2 kişi gözaltına alındı.

Kavgayı bırakıp polisle tartıştılar

Bursa'da kavgayı ayırmak için müdahale eden polislere saldıran 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, vatandaşlar 2 kişinin cadde ortasında kavga ettiklerini ve çevreye rahatsızlık verdikleri ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kavga eden şahısları ayırmak için müdahale etti. Bunun üzerine 2 kişi, kavga etmeyi bırakıp kendilerini uyaran polislerle tartışmaya başladı. Çıkan arbede sırasında ekipler, kendilerine saldıran gruba biber gazı ile müdahale etti. Etkisiz hale getirilen İ.S ve S.C. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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