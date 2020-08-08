Kızıyla ilişkisini öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş (2)- Yeniden



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da tekel bayi sahibi Yılmaz Aslankılıç'ı (39) pompalı tüfekle öldüren Sezgin Özfındukkıran´ın (50) asıl hedefinin, evli kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği Aslankılıç´ın çalışanı Muhammet D. olduğu ortaya çıktı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Aslankılıç´ı neden öldürdüğünün net olarak anlaşılamadığı bildirilen Özfındukkıran'ın pompalı tüfekli saldırısı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Olay, 13 Haziran günü, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi´nde meydana geldi. Tekel bayi sahibi Yılmaz Aslankılıç, Sezgin Özfındukkıran tarafından iş yerinde pompalı tüfek ile vurularak öldürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan Sezgin Özfındukkıran ile saldırıyla ilgileri olduğu tespit edilen Yiğit Kaysuk ve Ahmet G.´yi (52) saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sezgin Özfındukkıran ile Yiğit Kaysuk tutuklandı, Ahmet G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIZINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNULDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Soruşturmayı yürüten savcılık iddianameyi hazırladı. İddianamede, Özfındukkıran´ın ifadesinde "Cezaevinde bulunduğum sırada kızım G.K.´ye, Görükle´deki tekel bayinde çalışan Muhammet isimli biri tecavüz etmiş. Bunu öğrendiğimde deliye döndüm. Tecavüz eden kişiyi cezalandırmaya karar verdim. Kızımın kayınbiraderi Yiğit´e, 'Bir alacağım var' deyip, 'Görükle´ye gidelim' dedim. Arabadan av tüfeğini alarak, dükkana girdim. Bir el ateş ettim, sonra olay yerinden ayrıldım" dediği bildirildi.

Yiğit Kaysuk'un da ifadesinde, "Sezgin bana gezmeyi teklif etti. Ahmet´i alarak Görükle´ye gittik. İçki almak için tekel bayisine gitti. Cinayetten haberim yoktu. Arabada, gazete kağıdına sarılı tüfeği görmedim. Bira olduğunu zannediyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği kaydedilen iddianamede, Ahmet G.'nin "Yiğit ile daha önce sık sık alkol alıyorduk. Olay günü Görükle´de gezmeyi teklif etti. Sezgin ile Yiğit, tekel bayinin önünde araçtan indi. Yiğit, elinde bira şişesiyle geri döndü. Sezgin´in dönmeyeceğini söyledi. Aynı araçla döndük. Araçta bulunan silah ve cinayetten haberim yoktu" anlatımına yer verildi.

CEZAEVİNDEKİ EŞİNİ ALDATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede, cinsel saldırıya uğradığı öne sürülen G.K.´nin ise şunları anlattığı bildirildi:

"Ş.K. ile evliyim. Üç çocuğumuz bulunuyor. Eşim cezaevine girdiğinde, Muhammet D. ile tanıştım. Aramızda ilişki başladı. Muhammet, evimde cep telefonunu unutmuş. Telefonu kayınbiraderim Yiğit Kaysuk bulmuş. Muhammet ile birlikte, samimi pozlarla çekilmiş fotoğraflarımı görmüş. Yiğit, `Ağabeyimi aldattın´ diyerek, beni dövdü. Babam Sezgin Özfındukkıran´ın bu şekilde olaydan haberi oldu. Babam tarafından öldürülen Yılmaz Aslankılıç ile hiçbir ilgim bulunmuyor. Babam yanlış yönlendirilmiş olabilir. Maktül ile tanışıp tanışmadıklarını bilmiyorum."

'NEDEN ÖLDÜRDÜKLERİ ANLAŞILAMADI'

Tutuklular Sezgin Özfındukkıran ve Yiğit Kaysuk hakkında '"kasten adam öldürmek' suçundan müebbet, tutuksuz Ahmet G. hakkında 'kasten adam öldürmeye yardım etme' suçundan 8 yıl hapis cezası istenen iddianamede, savcılık şu tespitte bulundu:

"Sezgin Özfındukkıran´ın kızı G.K.´nin ilişki yaşadığı Muhammet´in Kahramanmaraşlı, maktül Yılmaz Aslankılıç´ın ise Gümüşhaneli olduğu, Sezgin´in kızına tecavüz edildiği iddiasıyla maktülü öldürdüğü iddiasının havada kaldığını, söz konusu şahısla, maktülün herhangi bir akrabalığının bulunmadığının kesin olduğu, tanışıklık ya da diyaloğun olduğuna dair dosyaya yansıyan bir delil olmadığı, olay yerinde keşif yapan şüphelilerin neden Yılmaz Aslankılıç´ı öldürdükleri net olarak anlaşılmadı."

İddianame, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki ay başlanacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2020-08-08 12:06:38



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