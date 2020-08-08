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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalı’da yıldızların altında sinema keyfi

İHA

Nilüfer Belediyesi'nin ÇEKÜDER iş birliğiyle bu yıl beşincisini düzenlediği "Çalı Köy Filmleri Festivali" başladı.

Çalı’da yıldızların altında sinema keyfi

Nilüfer Belediyesi’nin ÇEKÜDER iş birliğiyle bu yıl beşincisini düzenlediği “Çalı Köy Filmleri Festivali” başladı.
Nilüfer Belediyesi’nin, Türkiye’nin ilk köy filmi olan “Aysel: Bataklı Damın Kızı”nın çekildiği Çalı Mahallesi’nde düzenlediği “Çalı Köy Filmleri Festivali”, bu yıl da film tutkunlarını ağırlıyor. Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğiyle bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen festivale katılanlar açık havada, yıldızların altında film izleme şöleni yaşıyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene ilk kez kampsız yapılan festival, sosyal mesafeyi korumak için sınırlı tutuldu. 5. Çalı Köy Filmleri Festivali’nin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başkan yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Zafer Yıldız da katıldı. Festivalde Yenişehir’in Kirazlıyayla Mahallesi’nde yapılacak olan madencilik çalışmalarına karşı mücadele yürüten kadınlar da onur konuğu olarak yer aldı.
Başkan Turgay Erdem, Çalı Köy Filmleri Festivali’nde yerli ve yabancı köy filmlerini sinemaseverlerle buluşturduklarını ifade etti. Doğayla ve sinemayla iç içe üç gün geçireceklerini dile getiren Turgay Erdem, festival boyunca 5 film, 2 konser, 1 söyleşi ve çocuklar için çeşitli atölye çalışmalarını seyirciyle buluşturacaklarını söyledi. Festivalde koronavirüs pandemisi sebebiyle çeşitli tedbir alındığını vurgulayan Başkan Turgay Erdem, yine pandemi yüzünden festivali ilk kez kampsız düzenlediklerini ve kısa film seçkisi yapamadıklarını belirtti.
Erdem, “Pandemi sebebiyle bütün kültürel faaliyetlerimizi iptal ettiğimiz bir dönemde, hiç yapmamaktansa, kapsamını daraltarak ve gerekli tedbirleri alarak festivalimizi yapmak istedik. Sosyal mesafenin korunması maksadıyla film gösterim alanına sınırlı sayıda kişi alabiliyoruz. Sizlerden de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanızı rica ediyorum. Çünkü kültürsanatla daha fazla buluşabilmemiz de hepimizin sağlığına ve bu pandeminin kontrol altına alınmasına bağlı” şeklinde konuştu.
Nilüfer Belediyesi’ne ve Başkan Turgay Erdem’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan, izleyenlere bir de çağrıda bulundu. Koronavirüsle mücadele tedbirlerine uyulması gerektiğine dikkat çeken Doğan, “Her muhtarın mahallesi kendisine güzel gelir ama Çalı, benim gözümde kültürün başkenti. Sosyal mesafemizi koruyalım ki kültürün başkenti olmaktan, koronavirüsün başkentine dönüşmeyelim. Bu güzel emek boşa gitmesin” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından 5. Çalı Köy Filmleri Festivali, Şef Deniz Tan yönetimindeki Nilüfer Oda Orkestrası’nın “Film Müzikleri” konseriyle başladı. Eski Türk filmlerinden müzikler seslendiren Nilüfer Oda Orkestrası, ayakta alkışlandı. Konserin ardından festivalin ilk gününde, yönetmenliğini Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov’un yaptığı, Balkanlar’da dağlık bir bölgede arıcılıkla uğraşan ailenin hayat mücadelesini anlatan “Bal Ülkesi” adlı film gösterime sunuldu. Günün ikinci filmi de Emin Alper’in, anneleri öldükten sonra öksüz kalan üç kız kardeşin hayatını konu alan “Kız Kardeşler” adlı filmi oldu.
Aile ve arkadaşlarıyla birlikte festivale gelen sinemaseverler, pandemi tedbirlerine göre hazırlanan alanda beyaz perdeye yansıtılan filmleri de izleyerek, keyifli bir akşam geçirdi.
Festivalde ayrıca, Kirazlıyayla Köyü sakinlerinin madencilik çalışmalarına karşı gösterdikleri direniş ile Çalı Mahallesi sakinlerinin bölgeye yapılması planlanan HES santraline karşı gösterdikleri mücadelenin yer aldığı görüntüler de izlenime sunuldu. Alanı dolduranlar, Çalı ve Kirazlıyayla halkını, gösterdikleri mücadeleden dolayı alkış yağmuruna tuttu.
Film şöleni hafta sonu boyunca sürecek
5. Çalı Köy Filmleri Festivali’nde film şöleni hafta sonunda da devam edecek. 8 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00 ve 16.00’da çocuklar için “Çitlembik” ve “Avavi” atölyeleri düzenlenecek. Saat 19.00’da Cenk Ertürk’ün yönetmenliğini yaptığı “Nuh Tepesi” isimli film sinema tutkunları ile buluşacak. Film gösteriminin ardından da yönetmen Cenk Ertürk, yapımcı Alp Ertürk ve oyuncu Murat Deniz’in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek. Yine 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da da Matt Ross’un yönettiği “Kaptan Fantastik” isimli film gösterime sunulacak.
Festivalin son gününde ise saat 19.00’da Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” isimli filmi izleyici ile buluşacak. Festivalin kapanışı saat 22.15’te Ceren Tokgöz ve Ümit Büyükkoyuncu’nun “Akustik Şarkılar” konseri ile yapılacak.

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