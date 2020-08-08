Arkadaşının elinden düşen kürek başına isabet etti

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir inşaatta, harç karıştıran işçinin elinden düşen kürek, Ramazan A.'nın(32) başına isabet etti. Yaralanan işçi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Akhisar Mahallesi'ndeki inşaatta yaşandı. Üst katta harç karıştıran işçinin elindeki kürek düştü. Kürek, inşaatın girişinde bulunan işçi Ramazan A.'nın başına isabet etti. Yaralı işçi, arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Ramazan A.'nın başına 30 dikiş atıldığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-08 15:10:45



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