Bursa'da nesli tükenmekte olan balaban kuşu, koruma altına alındı



Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ramazan Loyan tarafından bulunan ve nesli tükenmekte olan balaban kuşu, koruma altına alındı.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Çalışkan Sokak'ta Ramazan Loyan isimli vatandaş, mermer atölyesinin yanında bir kuş buldu. Mermerlerin üzerindeki kuşu alan Loyan, yaptığı araştırmada, kuşun `küçük balaban´ adında nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan bir balıkçı türü olduğunu öğrendi. Yetkililere haber veren Ramazan Loyan, Mustafakemalpaşa Hayvan Barınağı´na kuşu teslim etti.

Barınakta ilk kontrolleri yapılacak olan kuş, kontrollerinin ardından Karacabey Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine teslim edilecek. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2020-08-08 17:17:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.