Alkollü sürücü, 2 kez motosikletini devirdi



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 500 metre mesafeyle iki kez motosikletinden düşen alkollü sürücü Serkan M. (34) yaralandı.

Kaza, gece yarısı İnegöl ilçesindeki Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Serkan M. yönetimindeki 16 KIB 32 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü, motosikletine binerek Deydinler Mahallesi yönüne doğru ilerlemeye başladı. Deydinler yolunda yeniden devrilen motosikletin üzerinden bir kez daha düşen sürücü bu kez ayağa kalkamayacak şekilde yaralandı. Yol ortasında yatan sürücüyü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede alkol testi yapılan sürücünün 2.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-09 09:37:27



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