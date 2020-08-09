Bursa'da kereste deposunda yangın



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mobilya Sanayisi'ndeki kereste deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, 3 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, Ağaç İşleri Mobilya Sanayisi'nde meydana geldi. 29'uncu Sokak'ta bulunan bir kereste deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan kerestelerin yanmasıyla alevler kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangının çevrede bulunan depo ve fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, depoda bulunan kerestelerin yarısı yanarak kül oldu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-09 09:48:36



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