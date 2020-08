Türklerin Ergenekon destanını anlatan dizi Bursa'da çekiliyor Bursa'ya 2 dev plato kuruluyor

Türklerin Ergenekon destanını anlatan tarihi dizi Bursa'da çekim için gün sayıyor.

Osmanlının ilk payitahtı olan Bursa'da tarihi dizinin çekimleri için hazırlıklar başladı. Demirdağ isimli dizinin çekimleri için Uludağ'da 2 dev plato kurulacak. Dizi Türklerin Engenekon'dan çıkıp Anadolu topraklarına gelişini anlatacak. Dizi çekimi öncesi oyuncu seçmeleri yapılıyor. Dizide oynayacak oyuncu ve figüranlar kılıç, ok atma ve at binme eğitimleri alıyor. Dizide eski milletvekili Faruk Ambarcıoğlu'da oba beyini canlandıracak.

Dizinin çekimleri için bir araya gelen yüzlerce oyuncu dizinin seçmelerine katıldı. Seçmelerde dizide oynayacak oyuncu figüranlar belirleniyor. Dizinin yapımcılığını ise Hasan Aksoy üstleniyor. Tarihi dizinin çekimlerinin Bursa'da yakında başlayacağını ifade eden Yapımcı Hasan Aksoy, "Demirdağ dizisinin çekimlerine Bursa'da başladık. Yaklaşık 3 aydır dizi için eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitimlerde oyunculara kılıç kullanma, ok atma ve at binme eğitimleri veriyoruz. Dizinin yönetmeni Abbas Karatekin, dizinin konusu Oğuz Kağan'a dayanıyor. Uludağ'a 2 tane plato kuracağız. Dizi için kanal daha belli değil, ama hedefimiz TRT'de yayınlanmasını istiyoruz" dedi.

Milletvekili Faruk Ambarcıoğlu ise, "Yüce Türk milletinin çok önemli bir hasleti vardır. Yer yüzünde hiç esir olmamış başka milletleri de, esareti altına almayı düşünmeyen bir millettir. Böyle bir milletin ferdi olduğumuz için ecdadımızla gurur duyuyoruz. Bu projede bize de oba beyi olarak teklifte bulunduklarında, severek kabul ettik. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız ecdadımızın bize bırakmış olduğu meşhur medeniyet ve kültürdür. Biz bu kültürümüzü, evlat ve torunlarımıza aktarmak için yola çıktık" şeklinde konuştu.

